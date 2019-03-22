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В Кремле ответили на слова Трампа по Голанским высотам

Москва, 22.03.2019

Руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа, который пообещал признать Голанские высоты территорией Израиля. По мнению представителя Кремля, такие заявления президента США не способствует урегулированию на Ближнем Востоке, передаёт РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что призывы, звучащие из уст американского лидера являются провокационными и могут взорвать и без того напряжённую ситуацию в регионе.

«В любом случае, сама по себе такая идея никак не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования, скорее, наоборот», – резюмировал представитель Кремля, добавив, что пока слова Трампа это всего лишь слова, которые, надеется Песков таковыми и останутся.

Напомним, 21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что для его страны настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

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