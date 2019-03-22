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В России запустили бесплатный интернет-сервис для профтестирования

Москва, 22.03.2019

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своём портале «Работа в России» (‪https://trudvsem.ru/information/testing) запустила специальный интернет-сервис «Профессиональная ориентация», где каждый человек может бесплатно пройти профтестирование.

Тестирование доступно для любого пользователя портала. При этом пройти его можно даже без регистрации. Регистрация же даст возможность сохранить результаты тестирования в личном кабинете и привязать их к резюме, разрешив доступ к ним потенциальным работодателям. Пройти тестирование можно по двум популярным методикам. Первая – карта интересов А.Е. Голомштока, вторая – определение профессиональной направленности личности по Дж. Холланду, передаёт РИА Новости.

Ответив на вопросы одного из тестов, пользователь получает описание своего типа личности и рекомендации по профессиям. Кликнув на профессию пользователь попадает на карточку с описанием профессии, требованиями к образованию, информацией о соответствующем профессиональном стандарте. Кроме того, появится ссылка на подходящие вакансии, опубликованные на портале «Работа в России».

Как пообещали представители ведомства, в дальнейшем количество тестов будет увеличено, передаёт РИА Новости.

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