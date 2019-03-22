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Выбор чернил для принтера

Москва, 22.03.2019
При покупке чернил для принтера необходимо принять решение о выборе одного из трех типов состава, которые описаны ниже. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки.
#PressRelease

Водорастворимые чернила представляют собой смесь растворенных в воде красителей без добавления твердых примесей. Поскольку такая краска для принтера состоит из молекул красителя, она обладает способностью проникать под поверхность листа бумаги. Благодаря этому фотоснимки выходят с лоском и большой глубиной цвета. Кроме того, обеспечивается однородность поверхности, что также позитивно отражается на качестве печати. Характерное свойство таких чернил заключается в повышенной чувствительности к выгоранию на солнце по сравнению с пигментными чернилами. Кроме того, долговечность фотоснимков в значительной мере зависит от окружающих их газов и влажности, а также от качества используемой бумаги.

Сублимационные чернила используются для переноса изображений при помощи термопленки на посуду, одежду и другие используемые в быту вещи. Получаемые таким способом изображения обладают износоустойчивостью, не стираются, не растрескиваются, не отслаиваются.

Пигментные чернила состоят из твердых частичек красителя диаметром менее 0,1 микрона, а потому не растворяются в воде. Благодаря стойкости пигментной основы таких чернил к высокой влажности и неподверженности выцветанию напечатанные ими изображения обладают большей долговечностью, чем полученные с применением водорастворимых чернил. В число характерных особенностей пигментных чернил входят следующие:

  • Из-за сравнительно крупных размеров молекул свет заметно рассеивается, вследствие чего цвета выходят менее насыщенными.
  • Пигментные чернила могут изменять окраску под различными видами освещения. К примеру, под солнечными лучами нейтральные цвета могут выглядеть зеленоватыми.
  • Пигментные чернила нежелательно использовать в сочетании с художественной бумагой без покрытия, поскольку имеется высокая вероятность смазывания, в особенности на глянцевой поверхности, где они высыхают не полностью. При покупке пигментных чернил необходимо обратить внимание на то, рассчитаны ли они на использование без покрытия.
  • Ввиду способности пигментных чернил разъединяться печать с их использованием может быть нестабильной, в результате чего цвета могут стать более тусклыми.

Что касается выбора между оригинальными и совместимыми чернилами, то предпочтение следует отдавать первым, хотя вторые имеют важное преимущество – доступную стоимость.

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