Выбор чернил для принтера

Водорастворимые чернила представляют собой смесь растворенных в воде красителей без добавления твердых примесей. Поскольку такая краска для принтера состоит из молекул красителя, она обладает способностью проникать под поверхность листа бумаги. Благодаря этому фотоснимки выходят с лоском и большой глубиной цвета. Кроме того, обеспечивается однородность поверхности, что также позитивно отражается на качестве печати. Характерное свойство таких чернил заключается в повышенной чувствительности к выгоранию на солнце по сравнению с пигментными чернилами. Кроме того, долговечность фотоснимков в значительной мере зависит от окружающих их газов и влажности, а также от качества используемой бумаги.

Сублимационные чернила используются для переноса изображений при помощи термопленки на посуду, одежду и другие используемые в быту вещи. Получаемые таким способом изображения обладают износоустойчивостью, не стираются, не растрескиваются, не отслаиваются.

Пигментные чернила состоят из твердых частичек красителя диаметром менее 0,1 микрона, а потому не растворяются в воде. Благодаря стойкости пигментной основы таких чернил к высокой влажности и неподверженности выцветанию напечатанные ими изображения обладают большей долговечностью, чем полученные с применением водорастворимых чернил. В число характерных особенностей пигментных чернил входят следующие:

Из-за сравнительно крупных размеров молекул свет заметно рассеивается, вследствие чего цвета выходят менее насыщенными.

Пигментные чернила могут изменять окраску под различными видами освещения. К примеру, под солнечными лучами нейтральные цвета могут выглядеть зеленоватыми.

Пигментные чернила нежелательно использовать в сочетании с художественной бумагой без покрытия, поскольку имеется высокая вероятность смазывания, в особенности на глянцевой поверхности, где они высыхают не полностью. При покупке пигментных чернил необходимо обратить внимание на то, рассчитаны ли они на использование без покрытия.

Ввиду способности пигментных чернил разъединяться печать с их использованием может быть нестабильной, в результате чего цвета могут стать более тусклыми.

Что касается выбора между оригинальными и совместимыми чернилами, то предпочтение следует отдавать первым, хотя вторые имеют важное преимущество – доступную стоимость.