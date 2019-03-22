Выбор чернил для принтера

Водорастворимые чернила представляют собой смесь растворенных в воде красителей без добавления твердых примесей. Поскольку такая краска для принтера состоит из молекул красителя, она обладает способностью проникать под поверхность листа бумаги. Благодаря этому фотоснимки выходят с лоском и большой глубиной цвета. Кроме того, обеспечивается однородность поверхности, что также позитивно отражается на качестве печати. Характерное свойство таких чернил заключается в повышенной чувствительности к выгоранию на солнце по сравнению с пигментными чернилами. Кроме того, долговечность фотоснимков в значительной мере зависит от окружающих их газов и влажности, а также от качества используемой бумаги.
Сублимационные чернила используются для переноса изображений при помощи термопленки на посуду, одежду и другие используемые в быту вещи. Получаемые таким способом изображения обладают износоустойчивостью, не стираются, не растрескиваются, не отслаиваются.
Пигментные чернила состоят из твердых частичек красителя диаметром менее 0,1 микрона, а потому не растворяются в воде. Благодаря стойкости пигментной основы таких чернил к высокой влажности и неподверженности выцветанию напечатанные ими изображения обладают большей долговечностью, чем полученные с применением водорастворимых чернил. В число характерных особенностей пигментных чернил входят следующие:
Что касается выбора между оригинальными и совместимыми чернилами, то предпочтение следует отдавать первым, хотя вторые имеют важное преимущество – доступную стоимость.