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Выбор компании по оказанию бухгалтерских услуг

Москва, 22.03.2019
Стремление фирм любой величины и направления деятельности к уменьшению издержек послужило мощным стимулом для развития аутсорсинга бухгалтерских услуг. Термин «аутсорсинг» в буквальном переводе с английского языка обозначает «использование внешних ресурсов».
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Данная услуга предусматривает передачу ряда бухгалтерских услуг специалисту высокой квалификации, который не входит в штат фирмы. На аутсорсинг передаются функции, не являющиеся ключевыми. К примеру, для нефинансовой компании бухучет является непрофильной функцией, и такая стратегия обеспечивает возможность оптимизации ее функционирования, высвобождения и использования внутренних ресурсов для основного вида деятельности. Список таких услуг включает в себя следующие направления:

  • составление первичных документов по хозяйственным операциям;
  • создание концепции бухучета и консалтинг;
  • расчет зарплаты и начисление налогов на ФОТ;
  • ведение бухгалтерского учета по всем регистрам;
  • расчет налогов;
  • заполнение бухгалтерской документации;
  • составление и сдача отчетности для налоговых органов;
  • организация инспекторских проверок.

Наряду с малыми предприятиями, в число клиентов аутсорсинговых фирм входят и другие группы организаций, в том числе:

  • Быстрорастущие компании, руководители которых отдают себе отчет в том, что сотрудники бухгалтерии и кадровой службы не поспевают за ростом бизнеса. При этом стандарты бухучета должны быть едиными для всех существующих подразделений.
  • Представительства зарубежных компаний, которые рассматривают аутсорсинг в качестве стандарта и залога успешной работы для выхода на новые рынки.
  • Крупные фирмы, для которых использование аутсорсинга выгоднее, дешевле и результативнее по сравнению с созданием корпоративного расчетного центра, который окупит себя лишь спустя много лет.

Услуги аутсорсинга востребованы и со стороны компаний с большим объемом стандартных и довольно рутинных операций. В число услуг, востребованных независимо от направления деятельности фирмы-клиента, входят следующие:

  • ведение бухучета, сдача отчетности;
  • налоговые консультации;
  • кадровый учет;
  • согласование налоговых выплат;
  • подготовка документации.

Нередко клиенты вместе с бухучетом заказывают у аутсорсинговых фирм юридическую помощь, консультации по узким коммерческим вопросам, хранение и сортировку документации в офисе аутсорсинговой фирмы, поддержку расчетных счетов в банковских учреждениях.

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