Выбор компании по оказанию бухгалтерских услуг

Данная услуга предусматривает передачу ряда бухгалтерских услуг специалисту высокой квалификации, который не входит в штат фирмы. На аутсорсинг передаются функции, не являющиеся ключевыми. К примеру, для нефинансовой компании бухучет является непрофильной функцией, и такая стратегия обеспечивает возможность оптимизации ее функционирования, высвобождения и использования внутренних ресурсов для основного вида деятельности. Список таких услуг включает в себя следующие направления:
Наряду с малыми предприятиями, в число клиентов аутсорсинговых фирм входят и другие группы организаций, в том числе:
Услуги аутсорсинга востребованы и со стороны компаний с большим объемом стандартных и довольно рутинных операций. В число услуг, востребованных независимо от направления деятельности фирмы-клиента, входят следующие:
Нередко клиенты вместе с бухучетом заказывают у аутсорсинговых фирм юридическую помощь, консультации по узким коммерческим вопросам, хранение и сортировку документации в офисе аутсорсинговой фирмы, поддержку расчетных счетов в банковских учреждениях.