Выбор компании по оказанию бухгалтерских услуг

Данная услуга предусматривает передачу ряда бухгалтерских услуг специалисту высокой квалификации, который не входит в штат фирмы. На аутсорсинг передаются функции, не являющиеся ключевыми. К примеру, для нефинансовой компании бухучет является непрофильной функцией, и такая стратегия обеспечивает возможность оптимизации ее функционирования, высвобождения и использования внутренних ресурсов для основного вида деятельности. Список таких услуг включает в себя следующие направления:

составление первичных документов по хозяйственным операциям;

создание концепции бухучета и консалтинг;

расчет зарплаты и начисление налогов на ФОТ;

ведение бухгалтерского учета по всем регистрам;

расчет налогов;

заполнение бухгалтерской документации;

составление и сдача отчетности для налоговых органов;

организация инспекторских проверок.

Наряду с малыми предприятиями, в число клиентов аутсорсинговых фирм входят и другие группы организаций, в том числе:

Быстрорастущие компании, руководители которых отдают себе отчет в том, что сотрудники бухгалтерии и кадровой службы не поспевают за ростом бизнеса. При этом стандарты бухучета должны быть едиными для всех существующих подразделений.

Представительства зарубежных компаний, которые рассматривают аутсорсинг в качестве стандарта и залога успешной работы для выхода на новые рынки.

Крупные фирмы, для которых использование аутсорсинга выгоднее, дешевле и результативнее по сравнению с созданием корпоративного расчетного центра, который окупит себя лишь спустя много лет.

Услуги аутсорсинга востребованы и со стороны компаний с большим объемом стандартных и довольно рутинных операций. В число услуг, востребованных независимо от направления деятельности фирмы-клиента, входят следующие:

ведение бухучета, сдача отчетности;

налоговые консультации;

кадровый учет;

согласование налоговых выплат;

подготовка документации.

Нередко клиенты вместе с бухучетом заказывают у аутсорсинговых фирм юридическую помощь, консультации по узким коммерческим вопросам, хранение и сортировку документации в офисе аутсорсинговой фирмы, поддержку расчетных счетов в банковских учреждениях.