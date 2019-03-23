Итальянский конь Китая

Италию обвиняют в предательстве коллективного Запада. А все потому, что итальянские власти хотят получить китайские деньги.

Улица с двусторонним движением

21-23 марта президент Китая Си Цзиньпин совершил визит в Китай. И отнюдь не в туристических целях. В ходе визита Пекин и Рим подписали соглашение об участии Италии в проекте «Один пояс-один путь». Колоссальном инфраструктурном проекте КНР, в рамках которого китайские товары будут доставляться в Европу через континентальные, а не океанские маршруты. «Старый шелковый пусть был средством получения новых знаний разными народами, инструментом обменов и общих научных открытий. Новый тоже должен представлять из себя улицу с двусторонним движением, по которой пойдут не только товары, но и новые идеи, таланты, знания, долгосрочные решения общих проблем и будущие проекты», - заявил президент Италии Серджио Маттарелла на совместной пресс-конференции с Си Цзиньпинем.

На практике улица действительно будет с двусторонним движением – китайско-итальянское сотрудничество в рамках проекта более чем выгодно для обеих стран. Так, китайские компании получают доступ в порт Триест. Да, китайцы уже присутствуют в портовой инфраструктуре ЕС – они выкупили 51% акций Пирейского порта в Греции. Однако с логистической точки зрения Триест гораздо выгоднее – через него китайские товары могут попадать в сердце Западной Европы. Более того, Италия становится неким плацдармом для китайской инвестиционной активности в ЕС. Китай активно скупает активы в Европе, однако за последнее время темпы этих закупок несколько снизились. Проблемы внутри китайской экономики, принятие европейскими властями более жестких требований для инвестиционной деятельности внешних стран – все это привело к тому, что за 2018 год прямые инвестиции китайских компаний в 28 стран-членов ЕС сократились на 40%.

Собственно, итальянцы и надеются на масштабные китайские инвестиции. «Наш порт возвращает себе ту логистическую роль, которую он играл для Австро-Венгерской Империи», - говорит руководитель портовой администрации Триеста Зено Д’Агустино. Однако речь не только о Триесте. Экономика государства в рецессии, уровень долга к ВВП один из самых высоких в Европе, а разрушение моста в Генуе (в ходе которого погибло более 20 человек) обратило внимание властей на необходимость масштабных инвестиций в ветшающую инфраструктуру по всей стране. Поэтому итальянские власти предлагают китайским партнерам обратить внимание не только на Триест, но и на другие порты. А также на дороги и иные объекты.

Впрочем, нашлись и недовольные. Китайско-итальянский симбиоз встретил серьезное сопротивление со стороны партнеров по коллективному Западу. Против сделки выступили Соединенные Штаты, а также ряд государств Западной Европы. По сути, «Италия оказалась в центре геополитической борьбы, исход которой определит международные отношения на десятилетия вперед. С одной стороны находится все более напористый Китай, который использует свое богатство для покупки влияния в мире. С другой реваншистские Соединенные Штаты, конфликтующие с Пекином по вопросам торговли», - пишет издание Bloomberg.

Ни для кого не секрет, что Вашингтон выстраивает в мире некую систему коллективного сдерживания КНР – причем как в политическом, так и в экономическом плане. И когда страна Большой Семерки не только участвует в китайском мегапроекте «Один пояс-Один путь», но и становится, по выражению французского канала France 24, своего рода троянским конем Китая, это не может не беспокоить товарищей из Вашингтонского обкома. «Символизм поражает – великий Китай вносит раскол в экономический альянс, который когда-то доминировал на земном шаре, а также наносит удар по администрации Трампа, критически относящейся к инициативе “Один пояс-один путь”», - пишет The New York Times.

И товарищи уже реагируют. «Итальянскому правительству не стоит легитимировать тщеславные геополитические проекты Китая», - написал у себя в Твиттере представитель советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона Гаррет Маркиз. По его словам, участие в проекте лишь подорвет репутацию Италии в мире. На его сторону встал и ряд европейских государств. Президент Франции Эммануэль Макрон призывает к «защите европейского суверенитета» от влияния Пекина. Не уточняя, каким образом этот суверенитет защищается от США когда американцы заставляют европейские страны отказываться от экономического сотрудничества с КНР. Любопытно, как изменится его риторика, когда президент Си пребудет в Париж (Франция является одним из этапов нынешнего европейского турне китайского лидера).

«Италия на первом месте»

По всей видимости, противники проекта будут делать ставку на рост антикитайских настроений в Италии (опросы показывают, что почти 60% итальянцев относятся к Китаю скорее негативно, и лишь 29% позитивно). Возможно, они даже поддержат те силы внутри итальянской власти, которые скептически относятся к сотрудничеству с КНР. Например, министра внутренних дел Маттео Сальвини, выступающего против «колонизации» итальянских портов зарубежными бизнесменами.

Сами китайцы, впрочем, за свои инвестиции спокойны, и к спорам относятся философски. «Конечно, трудно избежать недопонимания в ходе развития проекта “Один пояс-Один путь. И лучшие аргументы – это факты», - говорит министр иностранных дел Китая Ван И. Однако он так же напоминает, что «Италия – независимая страна», и обозначает надежду Китая на то, что «она будет следовать решению, которое приняла самостоятельно».

Собственно, о самостоятельности говорят и сами итальянцы и даже немного троллят Трампа с его беспокойством. «Мы остаемся союзником США в НАТО и ЕС, однако в торговых вопросах следуем политики “Италия на первом месте”», - заявил лидер движения «Пять Звезд» Луиджи Ди Майо, тем самым как бы зеркаля поведение Трампа в тех же самых торговых вопросах. Задача ди Майо – вдохнуть новую жизнь в экономику страны. И если Брюссель денег на это не найдет, то ди Майо будет изыскивать их там, где дают. Пусть даже в Пекине.