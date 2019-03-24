Открой свой бизнес, не затрачивая денег на аренду

Во Владимире мы познакомились с Анной Тимофеевой, учредительницей Георгиевской консалтинговой группы. Она работает над тем, чтобы помогать компаниям выходить из кризисных ситуаций и предотвратить их банкротство.

Также у Анны получилось собрать компанию единомышленников, с которыми она успешно сотрудничает. Каждый владеет собственным бизнесом. Ребята объединились и теперь совместными усилиями развиваются, применяя инновационные методы. Среди таких бизнесов — столетняя крутильно-прядильная фабрика, которая делает шпагаты для колбасных изделий, сыров, рыбы, свечных фитилей и просто для декора. Есть предприятие, которое занимается фасовкой товаров и само производит фасовочное оборудование. В среднем ежемесячный оборот этих бизнесов составляет два миллиона рублей.

Предложение о сотрудничестве от Анны Тимофеевой: она готова отдать площади под новые производства, причем без арендной платы. По словам самой Анны, главное, чтобы коммерческая недвижимость не стояла без дела, а приносила пользу и была функциональной.

1. В городе Кольчугино Владимирской области (120 км от Москвы) находятся две площадки. Первая, размером 7 га, — стройбаза ЖБИ, где уже есть производство и много доступных площадей под небольшие предприятия, рядом стоит трехэтажный административно-бытовой комплекс, где можно разместить офисных сотрудников. В среднем арендная плата за квадратный метр в таком помещении составляет 100–150 рублей, но так как площади большие, это может вызвать финансовые трудности у начинающих предпринимателей. Анна считает, что эти деньги будет выгоднее вложить в производство, поэтому не берет арендную плату. Газ и электричество проведены.

Вторая площадка размером 4 га, раннее здесь располагалось производство кирпича. Там есть гаражи, ангар, административное здание, большое количество газа и электричества для мощного производства.

2. Трехэтажное здание, бывшее общежитие в Суздале. Площадь каждого этажа — 550 кв. м плюс цоколь, но потребуется ремонт помещений. Так как объект расположен среди жилых домов, здесь можно открыть нешумное производство либо детские школы для творческого развития. Суздаль — туристический город, поэтому здесь также актуальны хостелы.

3. Вдоль трассы Владимир — Суздаль есть участок площадью 6 га промышленного назначения, но здесь можно построить садовый комплекс и многое другое.

4. Анна готова подобрать варианты для сотрудничества и в других регионах, главное — ваша идея и желание ее реализовать, а подходящие площади всегда найдутся.