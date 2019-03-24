Вход/Регистрация Подписка

Открой свой бизнес, не затрачивая денег на аренду

Москва, 24.03.2019
32-й выпуск «Пилим по России» при поддержке журнала «Эксперт»

Во Владимире мы познакомились с Анной Тимофеевой, учредительницей Георгиевской консалтинговой группы. Она работает над тем, чтобы помогать компаниям выходить из кризисных ситуаций и предотвратить их банкротство.

Также у Анны получилось собрать компанию единомышленников, с которыми она успешно сотрудничает. Каждый владеет собственным бизнесом. Ребята объединились и теперь совместными усилиями развиваются, применяя инновационные методы. Среди таких бизнесов — столетняя крутильно-прядильная фабрика, которая делает шпагаты для колбасных изделий, сыров, рыбы, свечных фитилей и просто для декора. Есть предприятие, которое занимается фасовкой товаров и само производит фасовочное оборудование. В среднем ежемесячный оборот этих бизнесов составляет два миллиона рублей.

Предложение о сотрудничестве от Анны Тимофеевой: она готова отдать площади под новые производства, причем без арендной платы. По словам самой Анны, главное, чтобы коммерческая недвижимость не стояла без дела, а приносила пользу и была функциональной.

1. В городе Кольчугино Владимирской области (120 км от Москвы) находятся две площадки. Первая, размером 7 га, — стройбаза ЖБИ, где уже есть производство и много доступных площадей под небольшие предприятия, рядом стоит трехэтажный административно-бытовой комплекс, где можно разместить офисных сотрудников. В среднем арендная плата за квадратный метр в таком помещении составляет 100–150 рублей, но так как площади большие, это может вызвать финансовые трудности у начинающих предпринимателей. Анна считает, что эти деньги будет выгоднее вложить в производство, поэтому не берет арендную плату. Газ и электричество проведены.

Вторая площадка размером 4 га, раннее здесь располагалось производство кирпича. Там есть гаражи, ангар, административное здание, большое количество газа и электричества для мощного производства.

2. Трехэтажное здание, бывшее общежитие в Суздале. Площадь каждого этажа — 550 кв. м плюс цоколь, но потребуется ремонт помещений. Так как объект расположен среди жилых домов, здесь можно открыть нешумное производство либо детские школы для творческого развития. Суздаль — туристический город, поэтому здесь также актуальны хостелы.

3. Вдоль трассы Владимир — Суздаль есть участок площадью 6 га промышленного назначения, но здесь можно построить садовый комплекс и многое другое.

4. Анна готова подобрать варианты для сотрудничества и в других регионах, главное — ваша идея и желание ее реализовать, а подходящие площади всегда найдутся.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Струйный принтер возвращается в офис

    Разбираемся, почему цветная бизнес-печать сегодня доступнее, чем когда-либо

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США
      Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США
    2. Курс доллара: такого никто не ожидал
      Курс доллара: такого никто не ожидал
    3. Курс доллара ждет важное событие
      Курс доллара ждет важное событие
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама