Израиль перебрасывает войска к сектору Газа

Две военные бригады и командный центр Израиля переброшены на границу с Газой, сообщает пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри.
Он отметил серьезность ситуации, а также заверил, что в Тель-Авиве готовы ко всем сценариям, в том числе силовым.
«Израиль стягивает войска к Газе и проводит частичную мобилизацию резервистов», - рассказал Эдри.
Ранее сообщалось, что в Израиле 25 марта утром сработал сигнал воздушной тревоги.
Также израильские военные пообещали симметричный ответ на обстрел, из-за которого премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху прервал визит в США и вернулся домой.