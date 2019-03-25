Израиль перебрасывает войска к сектору Газа

Две военные бригады и командный центр Израиля переброшены на границу с Газой, сообщает пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри.

Он отметил серьезность ситуации, а также заверил, что в Тель-Авиве готовы ко всем сценариям, в том числе силовым.

«Израиль стягивает войска к Газе и проводит частичную мобилизацию резервистов», - рассказал Эдри.

Ранее сообщалось, что в Израиле 25 марта утром сработал сигнал воздушной тревоги.

Также израильские военные пообещали симметричный ответ на обстрел, из-за которого премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху прервал визит в США и вернулся домой.