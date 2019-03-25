Курс доллара пошел на резкий разворот

Курс доллара восстановил практически все потери к основным валютам после падения на фоне мягких решений ФРС на прошлой неделе.

Индекс доллара после достижения локальных минимумов - 96,76 пункта- перешел в конце прошлой недели к энергичному росту и вырос до 96,61 пункта к понедельнику. В начале недели курс доллара торгуется нейтрально на фоне новых опасений замедления мировой и американской экономик, несколько снижаясь к иене. Вместе с тем, публикация расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, главным выводом которого стало отсутствие какого-либо сговора между Дональдом Трампом и Россией, поддержало доллар.

Курс доллара перешел также к резкому снижению к рублю, прибавив в пятницу 79 копеек - 64,66 рубля.

Банк России оставил в пятницу ключевую ставку на прежнем уровне, а нефть перешла к снижению, что сыграло против рубля. К тому же спекулянты фиксировали прибыль.

Сегодня пик налоговых выплат в России, после этого поддержка рубля ослабнет.