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«Малазийский Boeing сбила Украина»: экс-сотрудник СБУ сделал ряд резонансных заявлений

Москва, 25.03.2019

Василий Прозоров – экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) – назвал виновных в убийстве командира противотанкового специального подразделения «Спарта» Донецкой народной республики (ДНР) Моторолы (Арсена Павлова) и военачальника ДНР Гиви (Михаила Толстых). По его словам, донбасских командиров ликвидировали спецслужбы «незалежной».

Об этом бывший сотрудник СБУ заявил в ходе пресс-конференции, которая проходит в МИА «Россия сегодня» в Москве. При этом он пояснил, что контрразведка СБУ занимается организацией диверсий и терактов на территории ДНР и ЛНР, передаёт РИА Новости.

«Отвечают за это сотрудники пятого управления СБУ, которые регулярно проходят тренинги и инструктажи под руководством американских и британских специалистов. Они выезжают на территории этих стран для повышения квалификации, для прохождения очередных тренингов», - отметил бывший сотрудник спецслужб.

Кроме того, Прозоров обвинил Киев в причастности к крушению Boeing в Донбассе, который был сбит в Донецкой области 17 июля 2014 года. Как предположил бывший сотрудник СБУ, к этой трагедии причастны два человека. Это заместитель главы администрации президента Украины Петра Порошенко – Валерий Кондратюк и нынешний начальник главного управления разведки Минобороны Украины Василий Курбатов.

Также экс-сотрудник СБУ утверждает, что Служба безопасности Украины как минимум знала, а как максимум – сама организовала события в Одессе 2 мая 2014 года. По его словам, движущей силой этого ужасного преступления являлись футбольные фанаты и националистически настроенные организации.

«Любая спецслужба мира в таких организациях имеет массу своих осведомителей. Если СБУ допустила массовую гибель людей в Одессе, значит сотрудники департамента защиты национальных интересов и государственности СБУ как минимум знали, а как максимум – сами это организовали», - подчеркнул он.

Помимо этого, Прозоров рассказал, что экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко отдавал распоряжение снабжать добровольческие батальоны стрелковым вооружением.

«Я знаю, что именно за его подписью шли бумаги в Минобороны и МВД с просьбой обеспечить эти батальоны как средствами защиты, так и техникой», – подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Он также отметил, что в районе проведения так называемой АТО Киев организовал тайные тюрьмы. По словам Прозорова, одна из них располагается на мариупольском аэродроме.

«В этих тюрьмах пытали и убивали людей. Так, только летом и осенью 2014 года в тюрьме на аэродроме содержались 300 человек, двое из них точно умерли», – резюмировал он, добавив, что свои тюрьмы были и у националистического батальона «Азов».

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