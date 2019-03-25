«Не простим»: в Сербии вспоминают уничтожение Югославии

В эти дни в мире вспоминают о бомбардировках НАТО Югославии в 1999 году. В дань памяти об уничтоженной стране в центре Белграда активисты сожгли флаги Евросоюза и НАТО. В США в свою очередь, заявляют, что вторжение было «необходимым и легитимным».

«Мы никогда этого не забудем и никогда не простим. Сербскому народу никогда не придет в голову вступать в эту организацию, и чтобы эти животные подстрекали нас к нападению на другие народы», - поделился участник акции и глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель. Он подчеркнул, что народу Сербии нечего искать во враждебном для его страны ЕС, а единственно верный вариант – это движение в сторону России и ОДКБ.

Ранее глава Сербии Александр Вучич в связи с годовщиной бомбардировок напомнил о жертвах агрессии и подтвердил, что Сербия никогда не вступит в НАТО.

«Наши дети были разрешенными целями для НАТО, и для них это было всего лишь ошибкой», - напомнил Вучич. Он назвал события тех дней «преступлением в отношении наших детей, преступление в отношении нашего народа». В России также уверены, что дать полную оценку действий НАТО против Югославии еще предстоит истории. Так заявил депутат Олег Морозов.