Вход/Регистрация Подписка

«Не простим»: в Сербии вспоминают уничтожение Югославии

Москва, 25.03.2019

В эти дни в мире вспоминают о бомбардировках НАТО Югославии в 1999 году. В дань памяти об уничтоженной стране в центре Белграда активисты сожгли флаги Евросоюза и НАТО. В США в свою очередь, заявляют, что вторжение было «необходимым и легитимным».

«Мы никогда этого не забудем и никогда не простим. Сербскому народу никогда не придет в голову вступать в эту организацию, и чтобы эти животные подстрекали нас к нападению на другие народы», - поделился участник акции и глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель. Он подчеркнул, что народу Сербии нечего искать во враждебном для его страны ЕС, а единственно верный вариант – это движение в сторону России и ОДКБ.

Ранее глава Сербии Александр Вучич в связи с годовщиной бомбардировок напомнил о жертвах агрессии и подтвердил, что Сербия никогда не вступит в НАТО.

«Наши дети были разрешенными целями для НАТО, и для них это было всего лишь ошибкой», - напомнил Вучич. Он назвал события тех дней «преступлением в отношении наших детей, преступление в отношении нашего народа». В России также уверены, что дать полную оценку действий НАТО против Югославии еще предстоит истории. Так заявил депутат Олег Морозов.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Струйный принтер возвращается в офис

    Разбираемся, почему цветная бизнес-печать сегодня доступнее, чем когда-либо

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США
      Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США
    2. Курс доллара: такого никто не ожидал
      Курс доллара: такого никто не ожидал
    3. Курс доллара ждет важное событие
      Курс доллара ждет важное событие
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама