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Нефть дешевеет из-за замедления роста мировой экономики

Москва, 25.03.2019

Нефть продолжает дешеветь на торгах 25 марта из-за опасения инвесторов по замедлению роста ВВП в мире.

Так стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent потеряла 0,64%, достигнув показателя $66,32 за баррель. Майские фьючерсы потеряли в цене 0,76%, составив $58,59 за баррель. Всего за неделю цена Brent потеряла 0,2%, а котировка WTI поднялась на 0,4%.

Как заявил главный экономист Capital Economics по сырьевым рынкам Кэролайн Бейн, до начала лета рынок нефти будет близок к равновесию: спрос будет соответствовать предложению. По его прогнозам к середине года Brent может плотно обосноваться на отметке $60 за баррель.

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