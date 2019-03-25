Нефть дешевеет из-за замедления роста мировой экономики

Нефть продолжает дешеветь на торгах 25 марта из-за опасения инвесторов по замедлению роста ВВП в мире.

Так стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent потеряла 0,64%, достигнув показателя $66,32 за баррель. Майские фьючерсы потеряли в цене 0,76%, составив $58,59 за баррель. Всего за неделю цена Brent потеряла 0,2%, а котировка WTI поднялась на 0,4%.

Как заявил главный экономист Capital Economics по сырьевым рынкам Кэролайн Бейн, до начала лета рынок нефти будет близок к равновесию: спрос будет соответствовать предложению. По его прогнозам к середине года Brent может плотно обосноваться на отметке $60 за баррель.