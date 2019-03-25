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Трамп празднует победу

Москва, 25.03.2019
Комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера завершила расследование, касающееся предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией и передала соответствующий отчет в министерство юстиции. Хорошая новость для американского президента: прямых доказательств сговора с Москвой, судя по всему, не найдено. Плохая новость: некие нарушения, допущенные Трампом, комиссия все же не исключила.
#Политика
  • Трамп празднует победу

Президент США Дональд Трамп выступил на брифинге в связи с завершением расследования спецпрокурора Мюллера

AP/TASS

В воскресенье министерство юстиции США направило руководству юридических комитетов сената и палаты представителей официальное письмо, где содержатся выводы из доклада Мюллера. Сам доклад засекречен, так как содержит сведения, в частности, составляющие тайну следствия. Полного текста этого документа нет и у министерства юстиции: Мюллер направил в ведомство лишь отчет, почему тем или иным людям были или, напротив, не были предъявлены обвинения. На основании этой информации глава минюста Уильям Барр и составил свое письмо. Так что, делая выводы о результатах расследования, надо иметь в виду, что данные о нем, доступные широкой публике, пока еще очень ограничены. Но то, что известно, обнадежило многих сторонников Трампа. 

«Спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия, направленные на то, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года», - написал Барр.

Иными словами, не доказано, что Трамп выиграл выборы усилиями страшных российских хакеров и ботов. Нет и подтверждений, что кто-либо из его предвыборного штаба координировал свои действия с российским правительством, утверждается в письме. Как говориться в письме Барра, новые обвинения в докладе не рекомендуется предъявлять. Это означает, что список из 34 человек, которых официально требует привлечь к ответственности комиссия Мюллера, не пополнится. На сегодняшний день самые большие проблемы из этих обвиняемых – у бывшего главы предвыборного штаба Трампа политтехнолога Пола Манафорта. Он получил 7,5 лет тюрьмы. Причем, его еще может приговорить суд штата Нью-Йорк. Если это произойдет, дела Манафорта совсем плохи: он не сможет рассчитывать на помилование Трампа. Ведь в США президент может миловать только совершивших федеральные преступления. Легче всего отделался, пожалуй, пожалуй, Джордж Попадопулос, бывший советник избирательного штаба Трампа. За дачу ложных показаний он отправился в тюрьму лишь на 14 дней.

Конечно, всех интересует, будут ли предъявлены какие-то обвинения Трампу – в частности, обвинение в препятствовании правосудию, которое может стать основанием для импичмента. Судя по письму Барра – не будут, так как комиссия Мюллера этого не требует прямо. «Хотя в этом докладе не делается вывод о том, что президент совершил преступление, в нем так же не исключается его вина», - осторожно написал глава минюста. 

Таким образом, вопрос, виновен Трамп или нет плавно переходит из юридической в политическую плоскость. Некие основания для импичмента главе государства комиссия Мюллера дала. Теперь все зависит от того, как их используют противники Трампа из числа представителей законодательной ветви власти. Отсутствие выдвинутых комиссией Мюллера обвинений против президента не должно их смущать. В конце концов, и доказательства вины Ричарда Никсона (единственного руководителя США, отрешенного от власти в результате проводимого против него расследования) были предъявлены уже когда была запущена процедура импичмента.

Безусловно все точки над «и» в этом деле могла бы расставить публикация полных результатов, полученных комиссией Мюллера. Этого добиваются ряд организаций, в том числе, представители Демократической партии. Если они преуспеют, это будет знаковым событием для американской юридической системы. 

Ну а пока Трамп празднует победу. «Полное и окончательное оправдание», - написал он в своем твиттере. Вне зависимости от того, соответствует ли такая оценка действительности, в любом случае, битва президента с американским правосудием не закончена. Не следует, все-таки, забывать, что «российское дело» - не единственное расследование, затеянное против Трампа. В свое время президент Билл Клинтон едва избежал отставки из-за известной истории с практиканткой Моникой Левински. А у Трампа обнаружились аж целых две «Левински»: порнозвезда Сторми Дэниэлс и модель Карен Магдугал. Расследование обвинений, связанных с ними, еще ждут своего часа. Который, может быть, придет в самое неподходящее для Трампа время: перед следующими президентскими выборами.  

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