В Киеве рассказали о последствиях для Украины потери транзита российского газа

Потеря транзита газа из России обойдется Киеву недополучением в казну страны минимум трех-пяти миллиардов долларов, уверен депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович. Мнением он поделился в эфире телеканала «112 Украина».

«Труба, которая с первого января будет пустая без прокачки, — страна потеряет минимум три-пять миллиардов долларов», - сказал депутат. Он также предсказал, что Украина потеряет и «территорию для транзита газа и нефти».

«Что с нами будет, на чем будем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше?», — задался вопросом Рабинович.

Он уверен для того, чтобы избежать плачевной ситуации, необходимо «ехать договариваться» с Москвой.

Напомним, с 1 января 2020 года истекает контракт на транзит российского газа через Украину. На данный момент конкретных договоренностей по продлению документа нет, поскольку стороны не пришли к новому соглашению, а обсуждение нового транзитного контракта планируется в мае текущего года.