«Они будут копать дальше»: в Госдуме оценили выводы спецпрокурора Мюллера

Алексей Чепа – заместитель председателя комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – прокомментировал выводы спецпрокурора США Роберта Мюллера по итогам «российского расследования».

По мнению депутата, точка здесь пока не поставлена, так как некоторые американские политики продолжат «копать» дальше, пытаясь всё-таки, что-то «нарыть» на Россию и обвинить её в мифическом вмешательстве в выборы президента США, передаёт РИА Новости.

«Боле того, не сомневаюсь, что это бы расследование, которые уже завершил Мюллер, продолжалось бы до бесконечности, - подчеркнул Чепа. – Но у них скоро очередные президентские выборы. Поэтом пришлось пока поставить точку».

При этом депутат убеждён, что очень скоро «борцы за честные выборы в США» скажут, что «да, мы пока ничего не нашли, так как нет доказательств, но будем искать дальше». Кроме того, российский политик отметил, что в выводах спецпрокурора США вообще нет никаких сенсаций. Результаты расследования говорят лишь об одном – вся санкционная политика США против РФ – вымышленная.

«Почему они так долго, что-то там искали? Да всё очень просто и лежит на поверхности. На это «расследование» были выделенны определённые финансовые ресурсы. Кто-то сделал себе на всей это глупости политические карьеры. Было очень много заявлений демократов, которые должны были найти объяснение своему поражению. Они делали всё для того, чтобы найти причину. Но, так и не нашли», - резюмировал Чепа, добавив, что теперь тем же демократам придётся объясняться перед своими избирателями.