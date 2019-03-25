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По прозвищу «Джо»: США вспомнили о супербомбе времен холодной войны

Москва, 25.03.2019

В США вспоминают о самой мощной термоядерной бомбе СССР весом 50 мегатонн, которая могла уничтожить Лос-Анджелес одним ударом, пишет журнал The National Interest. Издание публикует материал по данной теме под заголовком «Самая мощная ядерная бомба России».

Бомба появилась 50 лет назад и для Америки, по словам журналистов, стала символом безумия холодной войны. В США ее прозвали «Джо». Материал начинается с заявления, что бомба была мощнее в 3000 раз, чем сброшенная на Хиросиму.

«Каждый, кто находился в пределах 50 миль от эпицентра взрыва, получал ожоги третьей степени», -  начинается материал.

Журналист отдает должное советским испытателям и сообщает, что они не испытывали в отличие от США свое оружие на городах, а Царь – бомба была сброшена на ядерный полигон «Сухой нос» архипелага Новая Земля. Испытание провел майор Андрей Дурновцев, который управлял бомбардировщиком Ту-95 «Медведь», едва вместившего на свой борт бомбу  «чудовищных размеров» - восемь метров в длину и два в ширину.

Чтобы дать летчикам возможность спастись от гигантской волны, бомба была сброшена на парашюте, и падала с высоты 4000 метров три минуты, что дало летчикам «сбежать» из эпицентра взрыва, пишет издание.

Историк Технологического института Стивенса Алекс Веллерштейн, комментирует в статье  появление оружия, как показатель «сумасшествия холодной войны и безумия русских». При этом он отмечает в статье, что «Джо» или Царь-бомба была одним из самых «чистых» ядерных вооружений, сводившего к минимуму загрязнение окружающей среды.

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