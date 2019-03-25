ПРАЗДНИК МИРОВОГО БАЛЕТА НА ИСТОРИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

21 мая зрителей ждет гала-концерт звёзд балета – номинантов Приза 2019 года и награждение победителей. В числе номинантов — солисты 16 ведущих классических компаний и современных коллективов мира. В начале вечера жюри под председательством Юрия Григоровича объявит имена новых лауреатов Приза Бенуа-2019. Уже известно, что Приз «За Жизнь в искусстве» присужден члену французской Академии Изящных искусств Иржи Килиану. В гала-концерте, помимо номинантов, примет участие прима-балерина Гамбургского Балета Анна Лаудере — лауреат российско-итальянского приза «Бенуа-Мясин» этого года, а также солисты компании «Хаббарт Стрит Данс» из Чикаго - они получат Приз за Кристал Пайт, лауреата Бенуа 2017 года, и представят её хореографию.
22 мая публику ожидает «Бенуа де ла Данс - Году Театра» — гала-концерт звезд балета — лауреатов Приза разных лет. В программу вечера включены классические, нео-классические фрагменты, а также работы молодых современных хореографов. Среди участников — Ольга Смирнова, Мария Кочеткова, Сильвия Аццони, Александр Рябко, Анна Лаудере, Эдвин Ревазов, Майя Махатели, Даниэль Камарго, Виктория Джайяни, Тимур Сулуашвили и другие звезды балетного мира, а также артисты Театра им. Вахтангова и Анжелика Холина.
В гала-концертах принимают участие звезды:
Большого театра России
Балета Джоффри (США)
Балета Парижской оперы
Балета Сан-Франциско
Берлинского государственного балета
Вашингтонского балета
Венского государственного балета
Гамбургского балета (Германия)
Компании «Мальпасо» (Куба)
Компании «House of Shapes» (Швеция)
Компании «Хаббард Стрит Данс» (США)
Национального балета Нидерландов
Нью-Йорк Сити балета
Тихоокеанского Северо-Западного балета (США)
Цюрихского балета
Шведского королевского балета
Председатель жюри Приза Бенуа-2019 - ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ. В составе жюри:
ДЁРК БАДЕНХОРСТ – Генеральный директор Южно-Африканского международного конкурса балета, директор Балета Мзанси и школы КуДанЮА
ТЕД БРАНДСЕН – Директор Национального балета Нидерландов
СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА – Прима-балерина Большого театра России
АНА ЛАГУНА – Международная звезда, балетмейстер-репетитор
АНЬЕС ЛЕТЕСТЮ – Этуаль Балета Парижской Оперы, художник по костюмам.
ВЛАДИМИР МАЛАХОВ – Международная звезда, педагог, хореограф
РЭЙЧЕЛ МУР – Президент и Генеральный директор Музыкального центра в Лос-Анжелесе.
Билеты можно приобрести в кассах Большого театра: 7-495-455-55-55; он-лайн: www.bolshoi.ru; и в Центре БЕНУА: +7-916-106-04-14