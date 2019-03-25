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ПРАЗДНИК МИРОВОГО БАЛЕТА НА ИСТОРИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Москва, 25.03.2019
21 и 22 мая в Москве на Исторической сцене Большого Театра России в 27-й раз пройдет Международный балетный Фестиваль Бенуа де ла Данс. Зрители увидят самые яркие работы в области танца со всего мира
#Культура
  • ПРАЗДНИК МИРОВОГО БАЛЕТА НА ИСТОРИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

из архива пресс-службы

21 мая зрителей ждет гала-концерт звёзд  балета – номинантов Приза 2019 года и награждение победителей. В числе номинантов — солисты 16 ведущих классических компаний и современных коллективов мира. В начале вечера жюри под председательством Юрия Григоровича объявит имена новых лауреатов Приза Бенуа-2019.  Уже известно, что Приз «За Жизнь в искусстве» присужден члену французской Академии Изящных искусств Иржи Килиану. В гала-концерте, помимо номинантов, примет участие прима-балерина Гамбургского Балета Анна Лаудере — лауреат российско-итальянского приза «Бенуа-Мясин» этого года, а также солисты компании «Хаббарт Стрит Данс» из Чикаго - они получат Приз за Кристал Пайт, лауреата Бенуа 2017 года, и представят её хореографию.

22 мая публику ожидает «Бенуа де ла Данс - Году Театра» — гала-концерт звезд балета — лауреатов Приза разных лет. В программу вечера включены классические, нео-классические фрагменты, а также работы молодых современных хореографов. Среди участников — Ольга Смирнова, Мария Кочеткова,  Сильвия Аццони, Александр Рябко, Анна Лаудере, Эдвин Ревазов, Майя Махатели, Даниэль Камарго, Виктория Джайяни, Тимур Сулуашвили  и другие звезды балетного мира, а также артисты Театра им. Вахтангова и Анжелика Холина.

В гала-концертах принимают участие звезды:

Большого театра России

Балета Джоффри (США)

Балета Парижской оперы

Балета Сан-Франциско

Берлинского государственного балета

Вашингтонского балета

Венского государственного балета

Гамбургского балета (Германия)

Компании «Мальпасо» (Куба)

Компании «House of Shapes» (Швеция)

Компании «Хаббард Стрит Данс» (США)

Национального балета Нидерландов

Нью-Йорк Сити балета

Тихоокеанского Северо-Западного балета (США)

Цюрихского балета

Шведского королевского балета

Председатель жюри Приза Бенуа-2019 ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ. В составе жюри:

ДЁРК БАДЕНХОРСТ – Генеральный директор Южно-Африканского международного конкурса балета, директор Балета Мзанси и школы КуДанЮА

ТЕД БРАНДСЕН – Директор Национального балета Нидерландов

СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА – Прима-балерина Большого театра России

АНА ЛАГУНА – Международная звезда, балетмейстер-репетитор

АНЬЕС ЛЕТЕСТЮ – Этуаль Балета Парижской Оперы, художник по костюмам.

ВЛАДИМИР МАЛАХОВ – Международная звезда, педагог, хореограф

РЭЙЧЕЛ МУР – Президент и Генеральный директор Музыкального центра в Лос-Анжелесе.

Билеты можно приобрести в кассах Большого театра: 7-495-455-55-55; он-лайн: www.bolshoi.ru; и в Центре БЕНУА: +7-916-106-04-14

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