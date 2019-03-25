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Прогноз погоды от Гисметео: Москву завалит снегом

Москва, 25.03.2019

Несмотря на то, что, как известно у природы нет плохой погоды, новый прогноз погоды от Гисметео вряд ли порадует жителей Москвы, которые уже заждались наступления климатической весны.

Однако, согласно данным синоптиков, зима задержится в регионе ещё как минимум до конца марта. Да не просто задержится, а напомнит о себе снижением температуры, сильными порывами ветра и совсем уж нехарактерными для середины весны снегопадами. И если во вторник, 26 марта днём ещё будет плюс 6 и весенний дождь, то уже к вечеру холодный атмосферный фронт вновь накроет столицу и принесёт в регион снегопады и резкое похолодание. Так, в ночь на 27 марта столбики термометров опустятся до минус 4.

Утром в среду будет минус 6. В четверг, 28 марта в течение дня ожидается минус 2-4. Согласно прогнозу метеорологов Гисметео, всего за трое суток в Москве может выпасть примерно треть мартовской нормы осадков. В пятницу, 29 марта ещё возможен мокрый снег. Но характер погоды уже начнёт меняться - из-за облаков выглянет солнце, а воздух прогреется до плюс 5-6. Ещё теплее будет в выходные. В субботу, 30 марта ожидается плюс 7-8, в воскресенье, 31 марта – плюс 8-9. Осадки в эти дни не прогнозируются. Правда, синоптики предупреждают, что о приходе весны говорить пока рано. Апрель, как и уходящий март также обещает много климатических сюрпризов.

Наши предки по приметам на 27 марта судили о погоде на лето и ближайшие дни. В народном месяцеслове эта дата получила название Венедиктов день. Считалось, что если на Венедикта выпал снег, но быстро растаял – лето сырое придёт; если мороз ударил – всю неделю холодно будет; услышать гром – к плодородному лету; облака по небу быстро и высоко плывут – к хорошей погоде; туман на Венедикта к земле стелится – к ненастному лету.

Сны с 26 на 27 марта очень важны, особенно для тех, кто в этот день родился. Сновидения, увиденные днём 27 марта, зачастую вещие. Во сне вы увидите своего врага. Люди, родившиеся 27 марта, любят перемены. В качестве талисмана им следует носить тигровый глаз, топаз и янтарь.

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