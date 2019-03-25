Россияне рассказали о главных причинах употребления алкоголя

Согласно социологическом опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), подавляющие большинство россиян, отвечая на вопрос о причинах употребления алкогольных напитков, сослалось на традицию выпивать в праздники. Так ответили 73% респондентов, в том числе 66% мужчин и 80,7% женщин.

Любопытно, что такой ответ занимает первое место во всех возрастных и социальных группах, от 18-летний безработных и пенсиононеро до солиднх бизнесменов, от преподавателей вузов и врачей до учащихся техникумов и спортсменов.

Второй причиной тяги к алкоголю участники опроса называли получаемое от спиртного удовольствия. Такой ответ дали 27,8%. Ещё 25,3% заявили, что после выпитого спиртного они чувствуют спокойствие (25,3%).

При этом 82,2% респондентов рассказали, что прежде употребляли алкоголь или употребляют его сейчас. И лишь 17,8% назвали себя абсолютными трезвенниками.