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Сбежавший в Польшу совладелец «Зимней вишни» задержан

Москва, 25.03.2019

Скрывшийся от следствия совладелец торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово Вячеслав Вишневский задержан в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Следственный комитет.

В настоящий момент решается вопрос о его экстрадиции. После трагедии год назад в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

«Он был объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия судом заочно арестован. Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено — Вишневский задержан в Польше, и теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции», — говорится в сообщении.

СК сообщает, что Вишневскому предъявлено обвинение по статье 291 уголовного кодекса России, - дача взятки в размере 7 миллионов рублей начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой за бездействие и поощрение незаконной перепланировки в ТЦ «Зимняя вишня».

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел ровно год назад, 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из которых – дети.

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