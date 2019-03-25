Совбез РФ: Украине грозит распад в случае переизбрания Порошенко

В случае переизбрания Порошенко на пост президента Украины, стране грозит распад, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Мнением чиновник поделился в интервью газете «Известия».

Также он считает, что сохранение за Порошенко поста главы украинского государства еще больше навредит российско-украинским отношениям.

«Решающий шаг он уже сделал, прекратив действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной», - рассказал Патрушев изданию.

Он уверен, что выиграть предстоящие выборы Порошенко может только путем «грубейшей фальсификации итогов выборов», что еще больше усугубит ситуацию в стране.

«Его победа углубит политические и социально-экономические противоречия в обществе вплоть до распада Украины», - сказал Патрушев. Также глава Совбеза уверен, что победа Порошенко крайне выгодна США, которые будут и дальше использовать Украину, как плацдарм по нагнетанию антироссийских настроений в Восточной Европе.