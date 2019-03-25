«Техэкспо»: проектирование систем энергоснабжения

Дома, школы, больницы, магазины, производственные участки непрерывного цикла, промышленные объекты, транспорт, связь, торговые центры и многое-многое другое, чему необходимо постоянное обеспечение электричеством, нуждаются в специальном энергетическом оборудовании. Дизельные электростанции (ДЭС) позволяют организовать как постоянное энергоснабжение, так и резервное: в случае, если электричество отключается, специальный автомат ввода резерва (АВР) автоматически запускает ДЭС. Компания «Техэкспо» решает задачу бесперебойного энергоснабжения с помощью дизельных электростанций собственного производства.
Начав свою работу как торгово-сервисная компания в 2013 году, спустя некоторое время «Техэкспо» занялась проектированием энергокомплексов и производством адаптированного под нужды потребителей оборудования уже на собственных производственных площадях в Санкт-Петербурге. Сегодня в портфель компании входит более 200 наименований дизель-генераторных установок мощностью от 16 до 2500 кВт, а также высоковольтные электростанции мощностью 1–2 МВт на базе двигателей Perkins, Cummins, MTU и Mitsubishi, оборудованные высоковольтными генераторами напряжением 6,3 и 10,5 кВ.
Все выпускаемое оборудование можно сгруппировать по мощности и особенностям задач, которые оно помогает решить.
|
Мощность ДЭС
|
Пример использования
|
16–60 кВт
|
загородный дом
|
60–120 кВт
|
автосервис, автозаправка, магазин
|
100–160 кВт
|
таможенный пункт, детский сад, котельная
|
200–300 кВт
|
интернат, крупный магазин, склад
|
400–800
|
завод, родильный дом, больница, птицефабрика, строительная площадка, коттеджный поселок
|
1000 кВт
|
жилой поселок, очистные сооружения, морской порт, нефтяные месторождения
|
1500 кВт
|
бизнес-центр, ТРК, тепличный комплекс, энергоблок ТЭЦ
|
2000–2500 кВт
|
промышленный комплекс, дата-центр, телефонная станция
Как выбрать дизельную электростанцию? Ведь на рынке множество предложений — от дешевых китайских ДЭС до «премиальных» американских. Чем отличаются дизель-генераторные установки (ДГУ) европейского производства от китайских? Какого производителя ДГУ выбрать и чем отличается сборщик от производителя двигателя и альтернатора? Как посчитать суммарную мощность потребителей электроэнергии и с каким запасом определить мощность ДЭС? В каких случаях покупать шумозащитный кожух или контейнер? На чем можно сэкономить? Ответы на эти вопросы знают инженеры «Техэкспо», которые бесплатно выезжают на объект заказчика для составления технического отчета о выборе необходимого оборудования, который можно использовать для закупки ДЭС или в качестве задания проектировщику.
В «Техэкспо» гордятся тем, что могут в течение суток выехать к заказчику, провести диагностику и отремонтировать практически любую ДГУ. По словам генерального директора компании Филиппа Врацких, одно из преимуществ «Техэкспо» — большой опыт поставок не только для коммерческих, но и для государственных структур: компания выполнила более 160 контрактов на сумму 0,5 млрд рублей.
Важность стабильного энергообеспечения социальных объектов очевидна. Например, среди клиентов «Техэкспо» — больницы (Национальный медицинский исследовательский Центр им. В. А. Алмазова, НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, Боткинская больница), где надежная работа ДГУ критически важна — от нее зависит ход операций и жизнь пациентов. Для обеспечения резервным источником электропитания компания «Техэкспо» летом 2018 года подключила дизель-генераторную установку мощностью 500 кВА в автоматическом режиме к зданию Покровской больницы Петербурга.
«Обычно продавцы дизель-генераторов не заинтересованы в проведении техобслуживания и ремонта оборудования, которое продали своим клиентам, поскольку работа тяжелая и низкорентабельная. Мы за такую работу беремся независимо от того, наша была поставка или нет, — говорит Филипп Врацких. — Мы подключаем ДГУ к системам энергоснабжения в родильные дома, детские сады, интернаты, а также для органов муниципальной власти».
«Техэкспо» работает и для стратегических предприятий. Так, в 2017 году поставили три ДГУ в убежище гражданской обороны для Ленинградской атомной электростанции — 2 (концерн «Титан-2») в Сосновом Бору. Поставка отличается тем, что ДЭС обязательно должны иметь российские комплектующие (система импортозамещения) и двухконтурную систему охлаждения. А для аварийно-спасательного автомобиля Управления по обеспечению гражданской защиты Ленобласти установили передвижную ДГУ 100 кВт на «КамАЗе». Для «Мосводоканала» поставили мощный энергокомплекс из двух электростанций по 1 МВт каждая.
Среди крупных проектов, касающихся всей страны, — резервное энергоснабжение Московской междугородной телефонной станции № 9 — это крупнейшая точка межоператорского обмена интернет-трафика в России. Для стабильной работы серверов и телекоммуникационного оборудования были использованы три дизельных электростанции ТЭ.1200П-Т400-2РН производства «Техэкспо» мощностью 1200 кВт каждая. Они изготовлены на базе британского двигателя Perkins 4012-46TAG2A и итальянского генератора Mecc Alte и установлены в специальные контейнеры на шасси.
Оборудование, выпускаемое и устанавливаемое инженерами «Техэкспо», позволяет решать задачи полноценного жизнеобеспечения в разных уголках нашей страны и на самых разных типах хозяйственных субъектов.
«Мы не строим секретов вокруг своей работы и готовы помогать любым заказчикам в проектировании систем энергоснабжения, — говорит Филипп Врацких. — Если вам нужен пример проектной документации на ДГУ или требуется подготовить схему резервного энергоснабжения — обратитесь к нам».
ССЫЛКИ НА ПРОЕКТЫ:
https://tech-expo.ru/portfolio/mmts9-3600kwt/
https://tech-expo.ru/portfolio/1MW-XMAO/
https://tech-expo.ru/portfolio/2017-MCHS/
https://tech-expo.ru/portfolio/1200-kwt-kb/
https://tech-expo.ru/portfolio/murmansk2018/
https://tech-expo.ru/portfolio/orica360kwt/
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