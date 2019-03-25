«Техэкспо»: проектирование систем энергоснабжения

Дома, школы, больницы, магазины, производственные участки непрерывного цикла, промышленные объекты, транспорт, связь, торговые центры и многое-многое другое, чему необходимо постоянное обеспечение электричеством, нуждаются в специальном энергетическом оборудовании. Дизельные электростанции (ДЭС) позволяют организовать как постоянное энергоснабжение, так и резервное: в случае, если электричество отключается, специальный автомат ввода резерва (АВР) автоматически запускает ДЭС. Компания «Техэкспо» решает задачу бесперебойного энергоснабжения с помощью дизельных электростанций собственного производства.

из архива пресс-службы

из архива пресс-службы

Начав свою работу как торгово-сервисная компания в 2013 году, спустя некоторое время «Техэкспо» занялась проектированием энергокомплексов и производством адаптированного под нужды потребителей оборудования уже на собственных производственных площадях в Санкт-Петербурге. Сегодня в портфель компании входит более 200 наименований дизель-генераторных установок мощностью от 16 до 2500 кВт, а также высоковольтные электростанции мощностью 1–2 МВт на базе двигателей Perkins, Cummins, MTU и Mitsubishi, оборудованные высоковольтными генераторами напряжением 6,3 и 10,5 кВ.

из архива пресс-службы

Все выпускаемое оборудование можно сгруппировать по мощности и особенностям задач, которые оно помогает решить.

Мощность ДЭС Пример использования 16–60 кВт загородный дом 60–120 кВт автосервис, автозаправка, магазин 100–160 кВт таможенный пункт, детский сад, котельная 200–300 кВт интернат, крупный магазин, склад 400–800 завод, родильный дом, больница, птицефабрика, строительная площадка, коттеджный поселок 1000 кВт жилой поселок, очистные сооружения, морской порт, нефтяные месторождения 1500 кВт бизнес-центр, ТРК, тепличный комплекс, энергоблок ТЭЦ 2000–2500 кВт промышленный комплекс, дата-центр, телефонная станция



Как выбрать дизельную электростанцию? Ведь на рынке множество предложений — от дешевых китайских ДЭС до «премиальных» американских. Чем отличаются дизель-генераторные установки (ДГУ) европейского производства от китайских? Какого производителя ДГУ выбрать и чем отличается сборщик от производителя двигателя и альтернатора? Как посчитать суммарную мощность потребителей электроэнергии и с каким запасом определить мощность ДЭС? В каких случаях покупать шумозащитный кожух или контейнер? На чем можно сэкономить? Ответы на эти вопросы знают инженеры «Техэкспо», которые бесплатно выезжают на объект заказчика для составления технического отчета о выборе необходимого оборудования, который можно использовать для закупки ДЭС или в качестве задания проектировщику.

из архива пресс-службы

из архива пресс-службы

В «Техэкспо» гордятся тем, что могут в течение суток выехать к заказчику, провести диагностику и отремонтировать практически любую ДГУ. По словам генерального директора компании Филиппа Врацких, одно из преимуществ «Техэкспо» — большой опыт поставок не только для коммерческих, но и для государственных структур: компания выполнила более 160 контрактов на сумму 0,5 млрд рублей.

Важность стабильного энергообеспечения социальных объектов очевидна. Например, среди клиентов «Техэкспо» — больницы (Национальный медицинский исследовательский Центр им. В. А. Алмазова, НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, Боткинская больница), где надежная работа ДГУ критически важна — от нее зависит ход операций и жизнь пациентов. Для обеспечения резервным источником электропитания компания «Техэкспо» летом 2018 года подключила дизель-генераторную установку мощностью 500 кВА в автоматическом режиме к зданию Покровской больницы Петербурга.

«Обычно продавцы дизель-генераторов не заинтересованы в проведении техобслуживания и ремонта оборудования, которое продали своим клиентам, поскольку работа тяжелая и низкорентабельная. Мы за такую работу беремся независимо от того, наша была поставка или нет, — говорит Филипп Врацких. — Мы подключаем ДГУ к системам энергоснабжения в родильные дома, детские сады, интернаты, а также для органов муниципальной власти».

«Техэкспо» работает и для стратегических предприятий. Так, в 2017 году поставили три ДГУ в убежище гражданской обороны для Ленинградской атомной электростанции — 2 (концерн «Титан-2») в Сосновом Бору. Поставка отличается тем, что ДЭС обязательно должны иметь российские комплектующие (система импортозамещения) и двухконтурную систему охлаждения. А для аварийно-спасательного автомобиля Управления по обеспечению гражданской защиты Ленобласти установили передвижную ДГУ 100 кВт на «КамАЗе». Для «Мосводоканала» поставили мощный энергокомплекс из двух электростанций по 1 МВт каждая.

Среди крупных проектов, касающихся всей страны, — резервное энергоснабжение Московской междугородной телефонной станции № 9 — это крупнейшая точка межоператорского обмена интернет-трафика в России. Для стабильной работы серверов и телекоммуникационного оборудования были использованы три дизельных электростанции ТЭ.1200П-Т400-2РН производства «Техэкспо» мощностью 1200 кВт каждая. Они изготовлены на базе британского двигателя Perkins 4012-46TAG2A и итальянского генератора Mecc Alte и установлены в специальные контейнеры на шасси.

Оборудование, выпускаемое и устанавливаемое инженерами «Техэкспо», позволяет решать задачи полноценного жизнеобеспечения в разных уголках нашей страны и на самых разных типах хозяйственных субъектов.

«Мы не строим секретов вокруг своей работы и готовы помогать любым заказчикам в проектировании систем энергоснабжения, — говорит Филипп Врацких. — Если вам нужен пример проектной документации на ДГУ или требуется подготовить схему резервного энергоснабжения — обратитесь к нам».

ССЫЛКИ НА ПРОЕКТЫ:

https://tech-expo.ru/portfolio/mmts9-3600kwt/

https://tech-expo.ru/portfolio/1MW-XMAO/

https://tech-expo.ru/portfolio/2017-MCHS/

https://tech-expo.ru/portfolio/1200-kwt-kb/

https://tech-expo.ru/portfolio/murmansk2018/

https://tech-expo.ru/portfolio/orica360kwt/

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