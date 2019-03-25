«ЦБ был прав: добросовестные водители выиграли»

Страховые компании сегодня ищут пути наращивания премий и клиентской базы в непростых условиях. Реальные располагаемые доходы населения то падают, то стагнируют, число убыточных предприятий растет. Тем не менее отдельные игроки находят возможности для роста бизнеса даже на таком сложном рынке — так, САК «Энергогарант» в 2018 году нарастила сборы на 14%. Компания относится ко второму размерному классу по классификации рейтингового агентства «Эксперт РА» и занимает 11-е место по взносам среди всех страховщиков «нежизни» по данным Банка России за 12 месяцев 2018 года. Однако разговор с генеральным директором компании Сергеем Васильевым мы начали с традиционно самой острой для населения темы — изменений тарифов по ОСАГО.

— Россия движется по пути либерализации тарифов ОСАГО. Население опасается, что получит серьезный рост тарифа, а страховщики в лице ВСС обещают, что либерализация будет выгодна всем добросовестным водителям и не позволит страховщикам необоснованно завышать маржу. Чего вы ждете от либерализации ОСАГО?

— Сейчас мы уже можем подвести первые итоги либерализации: де-факто никакого значительного роста тарифов и средней премии по стране нет. Более того, по нашим данным по ряду регионов и сегментов клиентов, наоборот, наблюдается падение средней премии и фактического применяемого тарифа. Уже можно с уверенностью сказать, что ЦБ был прав, настаивая на этой реформе, так как действительно добросовестные клиенты и водители от нее совершенно не пострадали или даже выиграли. Понятно, что снижение средней премии по ОСАГО происходит только в тех регионах, где ранее страховая премия не была искусственно занижена за счет применения пониженного социально ориентированного территориального коэффициента.

Поэтому наши ожидания от либерализации самые простые: рынок ОСАГО становится более честным и справедливым, что в конечном счете выгодно всем — и страховщикам, и их клиентам.

— По итогам 2018 года остроту проблемы автоюристов вроде бы удалось снять — по крайней мере, соотношение выплат и премий по ОСАГО стало более благоприятно для страховщиков. На ваш взгляд, основные проблемы с автоюристами позади?

— Конечно же, рапортовать о победе над мошенниками рано. Во всем мире эта проблема существует и окончательно не искоренена. Но в ряде регионов РФ мы действительно видим, что местные власти, суды, правоохранительные органы стали внимательнее относиться к расследованию убытков по автострахованию, к принятию соответствующих судебных решений, поэтому и ситуация становится лучше. Положительный эффект вносит и натуральное урегулирование убытков (когда вместо выплаты денег транспортное средство потерпевшего направляют на ремонт), поэтому нам тоже очень хочется верить, что худшая точка в вопросах страхового мошенничества по автострахованию в большинстве регионов РФ уже пройдена.

С другой стороны, есть ряд регионов, где ситуация с ОСАГО в последнее время только ухудшилась. Убыточность по ОСАГО может быть хорошим барометром общей ситуации в каждом регионе. Если региональные власти активно развивают экономику, жестко проводят политику борьбы с различными мошенническими структурами, в том числе специализирующимися на автостраховании, не допускают злоупотребления правом, то у граждан есть возможность заработать на жизнь вполне законным путем. Все это автоматически снижает в регионе и уровень преступности, и уровень убыточности для страховщиков. Таким образом, высокая убыточность по страхованию ОСАГО в каком-то регионе автоматически означает необходимость для федерального центра и местных властных элит провести ряд срочных мероприятий, направленных на улучшение общего уровня жизни населения, а также на борьбу с мошенниками и преступными сообществами.

— Как вы относитесь к механизму продажи полисов ОСАГО онлайн, разработанному ВСС, когда «плохие» страхователи случайным методом распределяются по всем игрокам рынка?

— Любой механизм перераспределения крайне убыточного сегмента между всеми страховщиками не может быть совершенным и устраивать всех участников рынка. Если убыточность по клиентам-жуликам, по безбашенным лихачам или по такси может, например, доходить до 400 процентов и выше, то совершенно ясно, что такие клиенты неинтересны никакой страховой компании. Поэтому наша позиция проста: в данной ситуации мы, все страховщики, выступаем единым фронтом и поддерживаем инициативу ВСС. Но в перспективе все-таки нужно найти механизм, который заставит этих крайне убыточных страхователей изменить свое поведение на дороге или же платить за страхование в соответствии со своей статистикой убыточности.

Время оптимистов

— Какие точки роста страхового рынка на ближайшие два года вы видите?

— Несмотря на непростую ситуацию в экономике, мы оптимисты. Мы верим, что в любом случае наша экономика будет расти, страховой рынок будет консолидироваться, все его сегменты будут расти. С нашей точки зрения, в 2019 году в сегменте страхования рисков иных, чем страхование жизни, расти будет в первую очередь страхование ипотеки (имущества и от несчастного случая), а также залоговое страхование имущества. В связи с индексацией цен лечебных учреждений будет расти и добровольное медицинское страхование. Хороший потенциал роста есть как у страхования грузов, так и у страхования различных видов ответственности. Насколько успешным 2019 год будет для страхования автокаско и ОСАГО, пока точно спрогнозировать сложно.

— «Энергогарант» всегда строил сбалансированный портфель, уделяя внимание как рознице, так и корпоративным клиентам. Почему в качестве основного направления в предыдущие годы все же была выбрана работа с корпоративными клиентами? Какова динамика по этому направлению за 2018 год и какого прироста портфеля вы ожидаете в 2019-м?

— Наша компания традиционно сильна в сегменте корпоративного страхования, мы с этого и начинали свою работу двадцать семь лет назад. Конечно же, наш индивидуальный подход и система риск-менеджмента для наших корпоративных клиентов являются для них наиболее ценными и привлекательными, поэтому и премии в этом сегменте клиентов мы традиционно собираем больше. В прошлом году была принята новая программа развития нашей компании, предполагающая ее дальнейший гармоничный рост по всем направлениям и видам бизнеса, включая активизацию работы с агентами и физическими лицами. Исполнение этой программы было подтверждено фактическим ростом сборов нашей компании более чем на 14 процентов как по страхованию юридических лиц, так и по страхованию клиентов — физических лиц. С нашей точки зрения, это очень важно. Мы хотим гарантировать и акционерам, и клиентам, и всему большому коллективу хорошую перспективу и дальнейшие долгие годы успешного развития САК «Энергогарант». Достигнуть такого результата можно, только активно работая как с юридическими, так и с физическими лицами.

Без страхования нельзя

— Как вообще чувствует себя сейчас российский бизнес, есть ли у него средства на страхование? Какие сектора предъявляют основной спрос на ваши услуги, какие риски в первую очередь стремятся застраховать?

— Российский бизнес сейчас чаще всего вынужден экономить на всем. В том числе это касается страхования. Сейчас есть большой спрос на страховые услуги с оптимальным соотношением цена—качество. Клиенту очень важно понимать, за что он платит страховую премию и какую реальную страховую защиту получает. Поэтому мы вместе с клиентами прорабатываем каждую ситуацию отдельно, чтобы обеспечить оказание действительно нужных услуг по оптимальной цене. Например, в первую очередь имущество нужно страховать от пожара, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, транспорт — от угона и повреждений, а жизнь и здоровье — от рисков смерти, наступления инвалидности и критических заболеваний. До сих пор максимальный спрос на услуги мы видим в тех секторах рынка, где без страхования нельзя, — это страхование залогов, жизни и здоровья заемщиков, ипотеки, имущества, переданного в лизинг, обязательное и добровольное медицинское страхование.

— Правильно ли мы понимаем, что оценка риска в случае корпоративных клиентов — задача гораздо более сложная, чем в случае розницы, где риски более стандартные? Как устроена у вас оценка таких рисков, особенно неспецифических, и как устроен ваш риск-менеджмент?

— Любой клиент индивидуален и уникален и поэтому вправе рассчитывать на оказание именно тех услуг, которые ему нужны, и именно по той цене и условиям, которые ему доступны. Конечно, работа с юридическими лицами требует особого уровня компетенций. Мы вместе с ними оцениваем их бизнес на предмет возникновения тех опасностей, которые существуют и могут нанести критически важные повреждения и убытки. Такую работу невозможно проводить, если у вас нет соответствующего специалиста, который должен общаться с клиентом на понятном ему языке. В случае особенно сложных и объемных технических проектов мы можем привлекать и сторонних экспертов, которые дают независимую оценку ситуации и предлагают свое решение. Основное наше правило не диктовать клиенту свою волю, а совместно с ним вырабатывать систему защиты его интересов, включающую в себя и превентивные мероприятия (например, установка пожарной и охранной сигнализации), и, возможно, изменение каких-то бизнес-процессов (например, оптимизация логистики перевозок, организация охраны наиболее дорогих грузов). Никакое страхование само по себе не может предотвратить возникновение убытков. Очень часто получается, что клиент, потратив один раз время и средства на оптимизацию защиты своего бизнеса, в результате не только экономит на страховании все последующие годы, но и повышает уровень стабильности и защищенности своей компании от воздействия различных рисков, что в наше время очень важно.

Но и для розничных клиентов у нас всегда есть, что предложить интересного. Мы считаем, что страховщик вместе с клиентом должен не просто формально исполнять рутинную процедуру заполнения стандартного страхового полиса. Мы рассматриваем реальные потребности и запросы клиента, и тогда клиент — физическое лицо может получить у нас ту страховую услугу, которая ему действительно нужна, по той цене и с тем страховым покрытием, которые соответствуют его возможностям.