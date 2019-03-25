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Уголовное дело футболистов Кокорина и Мамаева направили в суд

Москва, 25.03.2019

Уголовное дело в отношении нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева, а также их подельников направлено в один из районых судов российской столицы.

Как напомнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, уголовное дело против футболистов и их друзей было возбуждено по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), статье 116 («Побои») и статье 213 («Хулиганство») УК РФ. В настоящее время обвинительное заключение уже утверждено прокурором. Сейчас дело направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения. Пока дата предварительных слушаний ещё не назначена, передаёт ТАСС.

В свою очередь Евгений Бущманов – адвокат Мамаева – предположил, что суд назначит дату предварительного слушания в течение 14 дней.

«До 8-го апреля такое решение будет принято в случае поступления дела к судье, – подчеркнул юрист в интервью сайту «Чемпионат».

Напомним, в октябре 2018 года футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также Кирилла Кокорина обвинили в избиении главы департамента Минпромторга РФ Дениса Пака, генерального директора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя одной из ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Срок содержания под стражей футболистам неоднократно продлевался. Последний раз его продлили до 8 апреля 2019 года.

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