В Кремле прокомментировали итоги расследования спецпрокурора Мюллера

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы российского лидера Владимира Путина – прокомментировал итоги «российского расследования» спецпрокурора США Роберта Мюллера. По словам представителя Кремля, трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет, передаёт РИА Новости.

«У нас сегодня день работника культуры в России, поэтому, в этой связи я и вспомнил слова этого мудрого китайского философа, – подчеркнул Песков. – Идут века. Но, к сожалению, понимание того, что когда-то сказал мыслитель Конфуций за океаном так и не наступает».

При этом Песков отметил, что в нашей стране никогда не сомневались, что итоги этого расследования будут именно такими.

«Всё по этому вопросу нами было уже давно сказано, так что комментировать тут нечего», – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, накануне вечером Минюст США заявил в письме конгрессу, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не обнаружило сговора или координации Дональда Трампа или его команды с Кремлём на президентских выборах-2016.