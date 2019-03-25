В РФ приняли решение, направлять ли наблюдателей на выборы президента Украины

В департаменте информации и печати МИД РФ опубликовали официальное заявление внешнеполитического российского ведомства, в котором говорится, что наша страна вынуждена отказаться от идеи направить наблюдателей на выборы президента Украины. Такое решение принято после того, как ЦИК «самостийной» отказал БДИПЧ ОБСЕ в аккредитации 24 граждан РФ в составе миссии Бюро по наблюдению, передаёт РИА Новости.

При этом, как отмечается в заявлении МИД РФ, свои нелегитимные действия украинский Центризбирком оправдывает некими законодательными поправки, принятыми в феврале этого года Верховной Радой, когда миссия БДИПЧ уже находилась в стадии развёртывания на территории «незалежной».

«Именно поэтому мы решили не подвергать российских наблюдателей угрозе заведомого преследования и отказаться от поездки на Укриану», – отмечается в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 человек. Лидером предвыборной гонки, по данным социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, является комик Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 32,1% избирателей. Дале следуют Пётр Порошенко (17%) и Юлия Тимошенко (12,5%).