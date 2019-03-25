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В России оказался под угрозой импорт детского питания

Москва, 25.03.2019

Как сообщают представители компаний по производству детского питания Danone и Nestle, из-за изменений с апреля в России правил ветеринарного контроля за ввозом в страну продуктов детского и диетического питания, российские потребители смогут столкнуться с дефицитом этой продукции. Новость сообщает «Коммерсантъ».

Зарубежные производители опасаются, что не успеют адаптироваться к новым правилам. При этом импорт детского питания компаний Danone и Nestle в Россию составляет до 90% продукции.

В частности ужесточаются требования со стороны ветеренарного контроля, сообщает представитель Danone в России Марина Балабанова. Из нововведений включение в ветеринарные сертификаты предприятий третьих стран, а также декларирование продукции, в которой животный жир заменен на растительный, уточнила Балабанова. Под новые правила помимо детского питания попадет ряд пищевых добавок и лечебной продукции.

В Danone опасаются, что нововведения серьезно ограничат поставки данного вида продукции в Россию. Также пострадают российские предприятия, которые закупают для своего производства ингредиенты у данных компаний. Балабанова сообщает, что правила являются тем более удивительными, если учесть, что часть перечисленных товаров и сырья вообще не содержит компонентов животного происхождения.

В российском Минсельхозе, прокомментировали «Коммерсанту» свое решение стремлением снизить на российском рынке объем некачественной продукции для детей.

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