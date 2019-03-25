В сторону США движется новый караван мигрантов

К Соединенным Штатам от границы Мексики с Гватемалой движется полуторатысячный караван мигрантов, сообщает El Universal.

СМИ делится данными о том, что среди мигрантов, направляющихся к США, присутствуют граждане Кубы. Как сообщает издание, примерно два месяца переселенцы провели в районе приграничного города Мексики Тапачула, а последний караван в сторону границ США стартовал в январе из Гондураса, но насчитывал он в три раза меньше мигрантов – примерно 400 человек.

Движение мигрантов из Центральной Америки в сторону США началось с конца прошлого года, а к настоящему моменту, по данным миграционных служб, на границе с Соединенными Штатами скопилось от шести до девяти тысяч человек. Безопасность области обеспечивают примерно несколько тысяч военнослужащих.

Также, американский президент Дональд Трамп обвинил правительство Мексики в бездействии в решении данного вопроса и нежелании остановить движущихся в сторону США мигрантов.