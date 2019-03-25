Военные из России прибыли в Венесуэлу

Российские военные прибыли в Каракас для проведения консультаций, подтверждает дипломатический источник Венесуэле. Два самолета ВКС России Ан-124 и Ил-62 приземлились в аэропорту Майкетия имени Симона Боливара.

Как сообщают местные СМИ для встреч военных в аэропорт прибыли представитель Нацгвардии Венесуэлы и российские дипломаты. Помимо 99 военных на борту находилось 35 тонн груза.

Возглавляет делегацию российских военных начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров, пишет El Comercio.

Издание также уточняет, что по пути в Каракас военные сделали две пересадки — в Дамаске и Дакаре.

Дипломатический источник сообщил, что не следует считать данный визит «загадочным», а прилет вызван необходимость обсудить контракты по военно-техническому сотрудничеству, которые были подписаны много лет назад.

Ранее, панику в США вызвал прилет в Венесуэлу двух стратегических бомбардировщика Ту-160. По мнению Вашингтона, российские самолеты могли нести на себе ядерные заряды.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что он рассматривает военное вторжение, как один из вариантов преодоления кризиса в Венесуэле.