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ВВС Израиля поднялись по тревоге

Москва, 25.03.2019

В Израиле военно-воздушные силы были подняты по тревоге, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (IDF).

Прозвучали сирены воздушной тревоги в районе к северу от Тель-Авива, которые призывали жителей покинуть свои дома и направиться в бомбоубежища, сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению, сирены прозвучали в округе Шарон и региональном совете Эмек-Хефер, местные жители которых подтвердили, что слышали звуки взрывов, пишут СМИ.

Как сообщили в пресс-службе израильской Армии обороны, в приграничном районе сработало несколько взрывных устройств.

Ранее, СМИ Израиля распространили информацию о нанесении двух ударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа.  Удары нанес беспилотник Израиля из-за беспорядков на границе региона.

Также из-за взрыва автомобиля в Тель-Авиве погибли два человека. Информацию распространило издание The Jerusalem Post.

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