Вход/Регистрация Подписка

Выбор по-английски

Москва, 25.03.2019
#Brexit
#Мир
  • Выбор по-английски

PA Wire/PA Images

Тереза Мэй продолжает отчаянную борьбу за «упорядоченный», по ее словам, выход Британии из ЕС. А заодно и за свой пост.  

Неделя голосований

В Великобритании продолжается Брексиада – поиск британскими властями оптимальных условий выхода из Евросоюза. В предыдущей серии парламент проголосовал за отказ от «мягкого брекзита» (выхода на условиях сделки, согласованных Терезой Мэй и Евросоюзом), отказ от жесткого Брекзита (выхода вообще без сделки), а также за просьбу к ЕС перенести дату выхода с конца марта на более далекую дату, дабы дать парламентариям время на принятие какого-нибудь конструктивного решения. ЕС впечатлился, однако искомых трех месяцев не дал. На встрече с Терезой Мэй руководство Евросоюза согласилось на отсрочку, но максимум до 22 мая (до выборов в Европарламент). Да и то в случае, если парламент на третьем по счету голосовании поддержит план Терезы Мэй.

Само голосование, по всей видимости, состоится 26 или 27 марта, и вряд ли депутаты сменят гнев на милость - для этого Терезе Мэй нужно переубедить 75 парламентариев, причем не имея на руках никаких новых карт и аргументов. Принципиально новый согласованный с ЕС вариант сделки Мэй вряд ли получит – для этого дополнительные условия сделки должны быть согласованы всеми оставшимися членами Евросоюза, и они попросту не успеют это сделать. И если депутаты в третий раз откажутся от плана, то тогда дата выхода Великобритании переносится на 12 апреля, а депутатам придется голосовать по каким-то альтернативным вариантам. «Так или иначе, на этой неделе парламент собирается решить, что делать дальше, - отмечает канцлер Соединенного Королевства Филип Хэммонд. – И если он не поддерживает вариант сделки Премьер-министра, то, надеюсь, четко определится, что именно он поддерживает».

Эти альтернативные варианты могут включать голосование за сделку Терезы Мэй плюс Таможенный союз, или же Зону свободной торговли. Однако в Евросоюзе четко дали понять, что на преференции Лондону не пойдут. И если он выходит, то выходит совсем. «Вы были внутри ЕС, и хотели множества особых условий членства для Великобритании. Теперь вы хотите выйти, но при этом с множеством преимуществ – таких, которых даются тем, кто внутри. Так не пойдет. Либо вы член семьи, либо нет», - говорит премьер-министр Люксембурга Хавьер Беттель. И это отнюдь не вредность – если позволить Британии выйти, сохранив какие-то экономические вишенки от членства, то на выход могут поторопиться и другие страны, недовольные управлением Брюсселя. 

Новый конь борозду не проложит

Впрочем, могут быть и другие голосования, ведь Тереза Мэй борется уже не только за сделку, но и за свой пост. Внутри Консервативной партии снова усиливаются призывы к отставке главы Кабмина. Даже ее министры, по сообщениям СМИ, уже планируют заговор с целью принуждения Мэй к отставке – они выставят ей ультиматум, и заставят выбирать между ее единоличной отставкой и их коллективной.  «Боюсь, для премьера все кончено. Она сделала все, что смогла. Но по стране распространяется гнев. Все чувствуют себя преданными. Работа правительства встала. Вера в демократию рушится. Так дальше продолжаться не может. Нам нужен новый премьер-министр, который сможет найти выход и создать коалицию для “Плана Б”» - говорит депутат от Консервативной партии Джордж Фриман. 

СМИ уже называют двоих кандидатов на ее место. Первый – фактический заместитель Мэй, Дэвид Лидингтон. Ветеран партии и бывший министр по делам Европы, он считается сторонником сохранения Великобритании в составе ЕС. Второй как раз относится к ярым приверженцам Брекзита – министр по делам экологии Майкл Гоув. Оба уже выразили поддержку Терезе Мэй, однако, вероятно, их позиция изменится в случае, если премьера все-таки вынудят уйти. 

Однако этот уход не имеет смысла. Да, Джордж Фриман со всех сторон прав. Премьер-министр действительно завалила переговоры по Брекзиту (хотя мог ли их кто-то из нынешних британских политиков – отнюдь не Черчиллей и не Талейранов – завершить успешно?), внесла раскол в Консервативную партию и не справилась с поставленной задачей. Однако что изменит ее отставка? Да, некоторые депутаты утверждают, что если она уйдет в отставку, то Палата общин может проголосовать за ее сделку. Однако такой вариант все-таки маловероятен. Да, Фриман говорит, что новый премьер-министр сможет создать коалицию для «плана Б». А что вообще есть план «Б»? Жесткий Брекзит? Так его вполне может организовать и сама Тереза Мэй. 

А может останемся? 

Или, возможно, речь идет о новом референдуме, на котором британцы могут отвергнуть Брекзит как таковой и вернуться в лоно ЕС? Да, в стране есть сторонники этой идеи. Прежде всего среди бизнеса, уже считающего убытки от Брекзита. «Тысячи рабочих мест в стране уже потеряны, и еще множество будет потеряно в ближайшем будущем, когда производители вынуждены буду отреагировать на угрозу роста тарифов и разрушения цепей поставок. Финансовые институты уже начинают реализовывать свои планы на случаи чрезвычайной ситуации, и как следствие активы более чем на триллион фунтов стерлингов уходят в Дублин, Франкфурт, Париж и в другие европейские города», - говорит председатель правления Virgin Airlines Ричард Бренсон. Неудивительно, что часть населения – особенно жители крупных городов – тоже недовольны. На днях улицы Лондона заполнили сотни тысяч демонстрантов, выступающих за второй референдум. А затем канцлер Великобритании Филип Хэммонд назвал переголосование «вполне вменяемым предложением» - и стал первым высокопоставленным членом кабинета Терезы Мэй, поддержавшим данный вариант выхода из тупика. И, по всей видимости, не последним.

В то же время новый референдум кажется все-таки маловероятным. Сам факт его проведения разорвет Консервативную партию изнутри и внесет еще большую сумятицу в британское общество. Именно поэтому Тереза Мэй категорически против такого варианта. Как она говорила, Брекзит – значит Брекзит. И у депутатов есть от двух недель до двух месяцев для того, чтобы решить, каким он будет. Так что Брексиада продолжается. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Струйный принтер возвращается в офис

    Разбираемся, почему цветная бизнес-печать сегодня доступнее, чем когда-либо

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара пошел на резкий разворот
      Курс доллара пошел на резкий разворот
    2. Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США
      Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США
    3. Курс доллара: такого никто не ожидал
      Курс доллара: такого никто не ожидал
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама