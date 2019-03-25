Выбор по-английски

Тереза Мэй продолжает отчаянную борьбу за «упорядоченный», по ее словам, выход Британии из ЕС. А заодно и за свой пост.

Неделя голосований

В Великобритании продолжается Брексиада – поиск британскими властями оптимальных условий выхода из Евросоюза. В предыдущей серии парламент проголосовал за отказ от «мягкого брекзита» (выхода на условиях сделки, согласованных Терезой Мэй и Евросоюзом), отказ от жесткого Брекзита (выхода вообще без сделки), а также за просьбу к ЕС перенести дату выхода с конца марта на более далекую дату, дабы дать парламентариям время на принятие какого-нибудь конструктивного решения. ЕС впечатлился, однако искомых трех месяцев не дал. На встрече с Терезой Мэй руководство Евросоюза согласилось на отсрочку, но максимум до 22 мая (до выборов в Европарламент). Да и то в случае, если парламент на третьем по счету голосовании поддержит план Терезы Мэй.

Само голосование, по всей видимости, состоится 26 или 27 марта, и вряд ли депутаты сменят гнев на милость - для этого Терезе Мэй нужно переубедить 75 парламентариев, причем не имея на руках никаких новых карт и аргументов. Принципиально новый согласованный с ЕС вариант сделки Мэй вряд ли получит – для этого дополнительные условия сделки должны быть согласованы всеми оставшимися членами Евросоюза, и они попросту не успеют это сделать. И если депутаты в третий раз откажутся от плана, то тогда дата выхода Великобритании переносится на 12 апреля, а депутатам придется голосовать по каким-то альтернативным вариантам. «Так или иначе, на этой неделе парламент собирается решить, что делать дальше, - отмечает канцлер Соединенного Королевства Филип Хэммонд. – И если он не поддерживает вариант сделки Премьер-министра, то, надеюсь, четко определится, что именно он поддерживает».

Эти альтернативные варианты могут включать голосование за сделку Терезы Мэй плюс Таможенный союз, или же Зону свободной торговли. Однако в Евросоюзе четко дали понять, что на преференции Лондону не пойдут. И если он выходит, то выходит совсем. «Вы были внутри ЕС, и хотели множества особых условий членства для Великобритании. Теперь вы хотите выйти, но при этом с множеством преимуществ – таких, которых даются тем, кто внутри. Так не пойдет. Либо вы член семьи, либо нет», - говорит премьер-министр Люксембурга Хавьер Беттель. И это отнюдь не вредность – если позволить Британии выйти, сохранив какие-то экономические вишенки от членства, то на выход могут поторопиться и другие страны, недовольные управлением Брюсселя.

Новый конь борозду не проложит

Впрочем, могут быть и другие голосования, ведь Тереза Мэй борется уже не только за сделку, но и за свой пост. Внутри Консервативной партии снова усиливаются призывы к отставке главы Кабмина. Даже ее министры, по сообщениям СМИ, уже планируют заговор с целью принуждения Мэй к отставке – они выставят ей ультиматум, и заставят выбирать между ее единоличной отставкой и их коллективной. «Боюсь, для премьера все кончено. Она сделала все, что смогла. Но по стране распространяется гнев. Все чувствуют себя преданными. Работа правительства встала. Вера в демократию рушится. Так дальше продолжаться не может. Нам нужен новый премьер-министр, который сможет найти выход и создать коалицию для “Плана Б”» - говорит депутат от Консервативной партии Джордж Фриман.

СМИ уже называют двоих кандидатов на ее место. Первый – фактический заместитель Мэй, Дэвид Лидингтон. Ветеран партии и бывший министр по делам Европы, он считается сторонником сохранения Великобритании в составе ЕС. Второй как раз относится к ярым приверженцам Брекзита – министр по делам экологии Майкл Гоув. Оба уже выразили поддержку Терезе Мэй, однако, вероятно, их позиция изменится в случае, если премьера все-таки вынудят уйти.

Однако этот уход не имеет смысла. Да, Джордж Фриман со всех сторон прав. Премьер-министр действительно завалила переговоры по Брекзиту (хотя мог ли их кто-то из нынешних британских политиков – отнюдь не Черчиллей и не Талейранов – завершить успешно?), внесла раскол в Консервативную партию и не справилась с поставленной задачей. Однако что изменит ее отставка? Да, некоторые депутаты утверждают, что если она уйдет в отставку, то Палата общин может проголосовать за ее сделку. Однако такой вариант все-таки маловероятен. Да, Фриман говорит, что новый премьер-министр сможет создать коалицию для «плана Б». А что вообще есть план «Б»? Жесткий Брекзит? Так его вполне может организовать и сама Тереза Мэй.

А может останемся?

Или, возможно, речь идет о новом референдуме, на котором британцы могут отвергнуть Брекзит как таковой и вернуться в лоно ЕС? Да, в стране есть сторонники этой идеи. Прежде всего среди бизнеса, уже считающего убытки от Брекзита. «Тысячи рабочих мест в стране уже потеряны, и еще множество будет потеряно в ближайшем будущем, когда производители вынуждены буду отреагировать на угрозу роста тарифов и разрушения цепей поставок. Финансовые институты уже начинают реализовывать свои планы на случаи чрезвычайной ситуации, и как следствие активы более чем на триллион фунтов стерлингов уходят в Дублин, Франкфурт, Париж и в другие европейские города», - говорит председатель правления Virgin Airlines Ричард Бренсон. Неудивительно, что часть населения – особенно жители крупных городов – тоже недовольны. На днях улицы Лондона заполнили сотни тысяч демонстрантов, выступающих за второй референдум. А затем канцлер Великобритании Филип Хэммонд назвал переголосование «вполне вменяемым предложением» - и стал первым высокопоставленным членом кабинета Терезы Мэй, поддержавшим данный вариант выхода из тупика. И, по всей видимости, не последним.

В то же время новый референдум кажется все-таки маловероятным. Сам факт его проведения разорвет Консервативную партию изнутри и внесет еще большую сумятицу в британское общество. Именно поэтому Тереза Мэй категорически против такого варианта. Как она говорила, Брекзит – значит Брекзит. И у депутатов есть от двух недель до двух месяцев для того, чтобы решить, каким он будет. Так что Брексиада продолжается.