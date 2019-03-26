Киев предложил ЕС треть своих газохранилищ

Украина предлагает странам Евросоюза арендовать треть ее газохранилищ, сообщает сайт компании «Укртрансгаз».

Как отмечается, в Киеве надеются, что мера поможет в случае прекращения транзита со стороны России обеспечить стране бесперебойную поставку газа в Венгрию

В компании сообщают, что в год в Венгрию поставляется до десяти миллиардов кубометров газа, две третьи которых поставляются из России транзитом по украинской территории.

В «Укртрансгазе» сообщают, что Украина может предоставить заказчикам из Европы хранилища объемом 12 миллиардов кубометров газа с мощностью отбора 260 миллионов кубометров в сутки. Поставки в Венгрию составят 68 миллионам кубометров в сутки, уточняет компания.

Ранее Москва и Будапешт договорились о поставках газа в 2020 году даже в случае прекращения транзита через Украину. Венгрия сообщает, что готова к поставкам по «Турецкому потоку» уже со второй половины 2021 года.

Напомним, что контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Условия нового контракта пока не согласованы.