Новый удар по Boeing

Несмотря на жесткую критику в адрес Пекина президента Франции Макрона французы наверняка довольны итогами визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Париж. В числе солидного пакета контрактов и соглашений, подписанных вчера во французской столице, и очень крупная сделка между Airbus и китайской компанией China Aviation Supplies Holding Company (CASHC). Это холдинговая компания, покупающая авиалайнеры для таких государственных авиаперевозчиков, как Air China и China Southern Airlines, и многих других. Китайцы покупают у Airbus 300 самолетов: 290 узкофюзеляжных А320 и 10 широкофюзеляжных А350. О сумме сделки не сообщается. Если судить по последним ценам каталога (110,6 млн долларов – А-320neo и 317,4 млн долларов – А350-900), то французские авиалайнеры обойдутся китайской компании приблизительно в 30 млрд евро (35 млрд долларов). Впрочем, при таком солидном заказе вполне возможны скидки.

Заказ Airbus выглядит еще больше и солиднее на фоне крупных неприятностей его американского конкурента Boeing. Напомним, после двух катастроф в течении менее пяти месяцев главного на данный момент продукта компании - авиалайнера 737 Max десятки стран запретили использовать эти самолеты в своем воздушном пространстве. Кстати, Китай сделал это первым.

«Мы считаем большой честью поддержать рост гражданской авиации Китая,- говорится в заявлении начальника подразделения по выпуску самолетов коммерческой авиации Airbus Гийьома Фори, который уже в апреле станет генеральным директором авиастроительной корпорации.- Расширение нашего присутствия в Китае свидетельствует о нашей неизменной уверенности в китайском рынке и в наших партнерах».

Итак, быстро развивающаяся CASHC предпочла американским лайнерам европейские. Потеря потенциального контракта тем неприятнее для Boeing, что узкофюзеляжные 737 Max и A320neo - конкуренты. До недавней катастрофы с 737 Max эфиопской авиакомпании эта конкуренция шла с переменным успехом по всему свету. Теперь перевес явно склонится на сторону европейских авиастроителей.

Сейчас у Boeing наступили тяжелые времена. Индонезийская авиакомпания Garuda, например, на прошлой неделе объявила об отмене многомиллиардного заказа на 49 авиалайнеров 737 Max.

Контракт, подписанный в понедельник в Париже, очень похож на контракт, заключенный Boeing в ноябре 2017 года во время визита президента Трампа в Пекин. Тогда та же самая холдинговая компания CASHC заказала тоже триста самолетов, но только у Boeing.

Поднебесная с ее стремительно развивающимся сектором авиаперевозок является гигантским рынком, на котором хватает места и Airbus, и Boeing. Китайские власти до недавнего времени старались сохранить между Airbus и Boeing паритет. При этом в штаб-квартирах авиастроительных компаний в Тулузе (Airbus) и Чикаго (Boeing) прекрасно понимают, что важность китайского рынка все время увеличивается. Так, согласно ноябрьскому исследованию аналитиков Airbus, китайскому авиарынку до 2037 года потребуется ок. 7400 новых пассажирских и транспортных самолетов. Это составляет почти пятую часть спроса в глобальном масштабе. Однако 737 Max, по крайней мере, в ближайшее время из списков закупок CASHC наверняка исчезнут.