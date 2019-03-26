Курс доллара: рубль нацелился на важный уровень

Курс доллара снижается на 3 копейки на открытии торгов вторника - - до 64,04 рубля, курс евро снижается на 7 копеек - до 72,43 рубля.

В понедельник рубль укрепился к доллару на 56 копеек на фоне хороших геополитических новостей и поддержки налоговых выплат.

Понедельник являлся пиковым днем первой весенней налоговой сессии, поскольку 25 марта компании уплачивали в бюджет НДС, акцизы и НДПИ.

Тем не менее в преддверии аукционов Минфина по размещению ОФЗ рубль может получить некоторый импульс к укреплению и протестировать отметку 64 рубля за доллар.