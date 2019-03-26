Евродепутат рассказал, чем Прибалтика смешит Россию

Евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что территориальные требования Прибалтики вызывают у России смех. Об этом он сообщил в интервью «Аргументам недели».

«Россия смеется над требованиями прибалтийских стран компенсировать "ущерб от советской оккупации"», - заявил Мамыкин. Он уверен, что подобные требования говорят только о «недоразвитости» прибалтийской политической элиты.

«Конечно, никто серьезно, на государственном уровне, не рассматривает этот вопрос», - резюмирует парламентарий. Он уверен, что Прибалтике нечего ждать от России в плане территорий.

«Страны Балтии ничего не получат от России», — заключил Мамыкин. Ранее, Минюст Латвии провел международную конференцию, на которой подчитывали ущерб от «советской оккупации» Прибалтики.

Латвия, Литва и Эстония приняли совместную декларацию, что Россия, как правопреемница СССР, несет историческую ответственность за «советскую оккупацию».

Также министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу в начале года обвинил Москву в нарушении Тартуского договора и потребовал возместить ущерб в размере 90 миллиардов рублей.