Малайзия проявляет интерес к российским средствам ПВО

Виктор Кладов – руководитель делегации корпорации «Ростех», которая принимает участие на оружейной выставке LIMA-2019 в малазийском Лангкави – заявил, что Малайзия интересуется приобретением российских средств ПВО

При этом он пояснил, что особый интерес у них вызывает первая в регионе презентация морского варианта зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-МЕ», передаёт РИА Новости.

«Дело в том, что флот у них прибрежный. Поэтому для таких небольших, мобильных кораблей – это идеальное средство ПВО, оно же может прикрыть базы ВМС и ВВС», – подчеркнул Кладов.

Кроме того, он отметил, что Малайзия вопросами ПВО интересуется давно. Руководитель делегации «Ростех», в частности, напомнил, что ранее Россия уже поставляла этой стране ПЗРК «Игла».

«Также они очень интересовались ЗРК среднего радиуса действия типа «Бук». Так что интерес к нашим средствам ПВО у Малайзии большой. К тому же, они понимают, что у нас, традиционно идеальное сочетание цена-качество и цена-эффективность. А главное, российское оружие хорошо показало себя в боевых условиях», – резюмировал Кладов.

Наша справка

«Панцирь-МЕ» представляет собой модификацию существующего сухопутного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». Этот образец, как и его предшественник, был разработан в тульском Конструкторском бюро приборостроения. Основные принципы построения комплекса не меняются, но все его компоненты дорабатываются в соответствии с требованиями корабельного базирования. В частности, изменяется компоновка агрегатов, которая теперь предусматривает установку модулей на палубе корабля-носителя и в его подпалубных помещениях.