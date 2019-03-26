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Конгресс США принял новые санкции против России

Москва, 26.03.2019

Палата представителей американского конгресса приняла законопроект о противодействии энергопоставкам из России в страны Евросоюза, показывает результат голосования. Таким образом конгрессмены надеются защитить бизнес США в Европе. Однако для получения статуса закона, документу еще предстоит пройти голосование в сенате и его должен подписать президент.

За документ под названием «Закон 2019 года о европейской энергетической безопасности и диверсификации» проголосовало 391 депутат, против принятия закона выступили 24 человека. Документ призван также «убедить» страны Европы «помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности» и, прежде всего, сократить зависимость стран Евросоюза от поставок в регион газа из России. Авторы законопроекта уверены, что предпринятые меры, будут способствовать увеличению инвестиций в европейскую энергетическую инфраструктуру, а также повысят объемы продаж энергии и технологий из США в Европу.

Все перечисленные меры по замыслу авторов должны получить поддержку соответствующих дипломатических усилий. Кроме того, предусмотрено одобрение со стороны американского правительства строительства трубопроводов, которые должны помочь реализации этой цели.

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