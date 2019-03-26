Нефть пытается контролировать ситуацию

Как сообщает аналитик центра Альпари Владислав Антонов, нефть завершила торги 25 марта минимальным ростом. Комментарий эксперт дал ИА REGNUM.

Однако активность инвесторов остается низкой, поскольку они опасаются спада спроса на нефть из-за рецессии в США, о которой заявили после необходимости инвертирования кривой доходности между 10-летними и 2-летними американскими облигациями. Как сообщает эксперт, доходность опустилась ниже нуля, что происходило постоянно за несколько месяцев перед всеми последними кризисами в США.

Эксперт отмечает, что предпринятые меры позволили вернуть доходность «в плюс» и сегодня разница между 10-летними и 2-летними облигациями составляет 0,14 пунктов.

26 марта ожидается переход нефти в рост, так на торгах в Азии сырье торгуется в небольшом плюсе, хотя инвесторы не исключают умеренное снижение в первой половине дня до $67. На американской сессии не исключают роста до $68,10. Ключевая поддержка находится на уровне $66,30.