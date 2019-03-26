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Эксперт назвал СУ-35 одним из самых совершенных самолетов

Москва, 26.03.2019

Как считает эксперт из США Марк Эпископос, российский истребитель СУ-35 «настолько хорош, что его можно сравнить только с новейшем СУ -57. Эксперт делится мнением в статье для The National Interest.

Он также напоминает, что машина прекрасно справилась с возложенными на нее задачами в Сирии по прикрытию российских бомбардировщиков, которые наносили удары по террористам. Эксперт при этом уверен, что отдельных задач у истребителей Су-35С не было или их можно назвать «малоинтенсивными боевыми задачами».

Автор называет в статье Су-35С одним из самых совершенных самолетов, который был основой ВКС до завершения разработки истребителя 5 поколения Су-57. В отличии от своих предшественников советского истребителя Су-27, Су-35С оснащен обновленной бортовой электроникой, новой более легкой рамой и возможностью трехмерной векторной тяги. Помимо этого СУ -35 может нести на борту расширенный арсенал вооружений. А именно, автор называет российского конкурента американским AIM-120 АМРААМ , - ракеты класса «воздух-воздух» Р-77. Эпископос уверен, что Москва рассматривает С-57 как долгосрочную инвестицию, которая должна поспособствовать полной замене старых самолетов.

Однако ожидается это не в ближайшие годы, а лишь через десятилетия, уверен эксперт. Напомним, в прошлом году журнал назвал Су-35С головной болью и ночным кошмаром американских ВВС.

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