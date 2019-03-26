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Поле сражения - Азия

Москва, 26.03.2019
Между Москвой и Вашингтоном открылись сразу два новых фронта противостояния: газовые рынки в Европе и Азии. Если о борьбе за европейский рынок сжиженного газа не писал только ленивый, то о конкуренции за Азию говорят реже, хотя по объемам азиатский рынок, конечно, значительно больше европейского.
#Россия vs США
#Экономика
  • Поле сражения - Азия

Арктический танкер-газовоз "Кристоф де Маржери"

Александр Рюмин/ТАСС

Вот уже несколько лет, как минимум, с момента прихода к власти Дональда Трампа, Белый дом утверждает, что американский сжиженный газ (LNG) является тем самым способом диверсификации импорта газа, о котором так много в последнее время говорят в Европе. Старый Свет стремится избавиться от зависимости от российского газа, доля которого приблизилась к 40%.

США,  утверждают, что американский LNG поможет Европе укрепить как газовую, так и в целом энергетическую безопасность. Газовый вопрос уже испортил отношения между давними союзниками Вашингтоном и Берлином. 

В игре, у кого не выдержат нервы и кто мигнет первым, проиграл Берлин. Немецкое правительство пообещало американцам развивать инфраструктуру для сжиженного газа и увеличить его закупки, причем, не только у Америки, но и у Катара. Но несмотря на эту «капитуляцию» Берлин продолжает поддерживать строительство «Северного потока 2». Газопровод длиной 1222 км по дну Балтийского моря в обход традиционного маршрута через Украину, Белоруссию и Польшу. Он удвоит пропускную способность «Северного потока» и начнет работать уже в конце этого года. 

В США не хотят признавать поражение в схватке за Европу и поэтому продолжают с заслуживающим лучшего применения упорством пугать европейцев санкциями, хотя очевидно, что остановить строительство газопровода сейчас уже не удастся. В понедельник  Палата представителей американского конгресса приняла законопроект о противодействии энергопоставкам из России в страны Евросоюза, показывает результат голосования. Таким образом конгрессмены надеются защитить бизнес США в Европе. Однако для получения статуса закона, документу еще предстоит пройти голосование в сенате и его должен подписать президент.

За документ под названием «Закон 2019 года о европейской энергетической безопасности и диверсификации» проголосовало 391 депутат, против принятия закона выступили 24 человека. Документ призван также «убедить» страны Европы «помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности» и, прежде всего, сократить зависимость стран Евросоюза от поставок в регион газа из России. 

 

Главная схватка 

В Вашингтоне, однако, не забывают и о куда более крупном рынке LNG, на который приходится, по данным Oil Price, почти три четверти (72%) его потребления – азиатском и особенно азиатско-тихоокеанском. 

На ежегодном международном СПГ Конгрессе в Москве руководитель по реализации новых проектов Shell Стюарт Брэдфорд заявил, что у российского LNG – хорошие перспективы для успешной конкуренции с американским за новые азиатские рынки. По его словам, у России несколько центров LNG, где можно наращивать мощности: завод на Сахалине, две очереди комплекса на Ямале, оператором которого является Novatek, и Балтийский проект на побережье Балтийского моря.

С другой стороны, считает Брэдфорд, североамериканские проекты находятся в несколько привилегированном положении благодаря более низким капитальным расходам, так называемым «особым отношениям» с другими странами и низким налогам.

Коммерческие механизмы в Северной Америке основаны на «базовых рисках», т.е. в данном случае в основе цен на газ хорошо известный и авторитетный газовый хаб Henry Hub в Луизиане.

«Shell уверен, что российский LNG способен на равных бороться с этими вызовами»,- считает Стюарт Брэдфорд.

Брэдфорд высоко оценивает возможности сжиженного газа из России в конкуренции с американским и в Азии. Однако, считает Oil Price, комментарии этого топменеджера нефтегазового гиганта следует рассматривать в свете его довольно плотного сотрудничества с еще набирающим силу и быстро развивающимся российским сектором LNG. Shell, крупнейший в мире покупатель и продавец сжиженного газа, сейчас, к примеру, активно участвует в двух совместных с Россией проектах: Балтийским СПГ и «Сахалине 2».

Shell, кстати, прогнозирует также, что в этом году рост цен на LNG. В феврале в прогнозе англо-голландской нефтегазовой компании говорилось, что глобальная торговля сжиженным газом увеличится в этом году на 11% до 354 млн тонн по мере того, как новые заводы в Австралии, США, России и других странах наращивают поставки LNG в Европу и Азию. Все больше государств строят терминалы для приемки или отправки сжиженного газа. В прошлом году, по данным Shell, торговля LNG увеличилась на 27 млн тонн. Из них на Китай пришлись 16 миллионов. Кроме КНР, росту торговли сжиженным газом способствовало увеличение спроса в Индии, Пакистане, Бангладеш, Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах. Две последние страны в этом списке сейчас строят первые терминалы по приему LNG. 

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