Предвыборные высоты президента

Решение Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля вызвало негативную международную реакцию, но было воспринято с удовлетворением избирателями американского президента. А последнее для него, похоже, куда важнее, чем мнение всего мира.

Известие о том, что комиссия Мюллера не нашла прямых свидетельств сговора нынешнего президента США с Россией Трамп решил «отпраздновать» громко, исполнив давнюю мечту американских правых, в кругах которых весьма сильны произраильские настроения. Он признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Трамп постарался придать этому событию символизм и торжественность. Декларацию о признании Голанских высот частью еврейского государства он подписал прямо на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, находящимся с визитом в Вашингтоне. Получился еще и подарок стратегическому союзнику. Для Нетаньяху подобная поддержка особенно важна, так как 9 апреля в Израиле предстоят парламентские выборы и не исключено, что поддерживающая премьера партия «Ликуд» выступит на них не самым лучшим образом. По опросам, она теряет популярность, пусть и медленно и не в обвальном режиме.

Радость Нетаньяху от подарка Трампа, правда, омрачили палестинцы. Перед самой встречей двух лидеров в Вашингтоне район Тель-Авива был обстрелян ракетами, выпущенными из сектора Газа. Последовал ответный израильский авиаудар и обвинения со стороны конкурентов Нетаньяху, что премьер-де демонстрирует слабость и нерешительность в отношении палестинцев. Любопытно, что движение ХАМАС, обычно стоящее за обстрелами территории Израиля на этот раз не взяло на себя ответственность за нанесенный удар, загадочно сообщив через агентство AFP, что была допущена ошибка, правда, непонятно кем. Не иначе, побоялось сердить Трампа. Он с 1 февраля прекратил финансовую помощь Палестине и сектору Газа через американское Агентство по международному развитию. Сейчас палестинцы добиваются ее возобновления. Что ж, деньги – не самый действенный инструмент влияния на арабскую политику, но иногда и он может отчасти сработать.

Как бы то ни было, американский президент добился пиар-успеха. Эксперты сходятся во мнении, что, признавая Голанские высоты за Израилем, Трамп поступает как политик, собирающийся переизбраться на предстоящих в 2020 году выборах. Это решение – часть его уже фактически начавшейся избирательной кампании.

Опросы свидетельствуют, что в США сейчас относятся к Израилю вовсе не так, как еще лет десять назад. Недавний опрос Gallup показал, что 50% американцев поддерживают создание независимого палестинского государства на Западном берегу реки Иордан и секторе Газа. Это самый высокий показатель с 2012 года. В этом факте, конечно, можно видеть и антисемитские настроения, исторически несвойственные белым англосаксонским протестантам, но относительно распространенные среди некоторых иммигрантских групп и черных американцев. Однако главная причина роста пропалестинских симпатий заключается в том, что Америка постепенно левеет. А левые склонны поддерживать слабого в борьбе против сильного. Палестина, в глазах мирового и, как теперь выясняется, еще и американского общественного мнения, слабая, Израиль – силён. Этот новый тренд в свое время отчасти пытался использовать Барак Обама, сейчас то же самое, но в гораздо более радикальном варианте, делает сенатор Берни Сандерс, собирающийся баллотироваться в президенты. А Трамп решил не прогибаться под изменчивый мир и последовательно «окучивает» свой традиционный электорат: провинциальную консервативную а, следовательно, произраильскую Америку.

Признание за Израилем из всех территорий, занятых им в результате войны 1967 года, именно Голанских высот, является наименее болезненным и для внешней политики США. Контролируемую Израилем часть Голан практически покинуло арабское население. Там есть лишь небольшая друзская община, лояльная еврейскому государству. Наконец, Голанские высоты – это все-таки объятая гражданской войной Сирия, а не палестинская территория. Следовательно велика вероятность того, что решение Трампа не обернется новой интифадой и не испортит достаточно сильно отношения США с арабскими союзниками. Признание Голан за Израилем можно даже вписать в контекст глобального противостояния Ирану, в котором на одной стороне находятся и американцы, и еврейское государство, и монархии Персидского залива. Официальный Тель-Авив неоднократно обвинял иранцев в использовании этих высот как плацдарм для атак на своих противников – израильтян и не только.

Таким образом, принимая декларацию о признании Голан за Израилем Трамп определенно одержал тактическую победу. Иное дело, что она может обернуться для США стратегическим поражением. Американским дипломатам придется трудно. Нелегко объяснить, почему присоединение Крыма к России – это аннексия, а Голан к Израилю – нет, и вряд ли эти объяснения покажутся убедительными и исключающими повторение подобных прецедентов какими-нибудь другими странами. Но эти будущие мировые проблемы Трампа, как видно, не очень заботят. Главное – успех, здесь и сейчас. А он достигнут.