Прогноз погоды: в Гидрометцентре рассказали, каким будет лето-2019

Пока весна продолжает вести борьбу за свои права с затянувшейся в этом году весной, специалисты Гидрометцентра уже опубликовали долгосрочный прогноз погоды на предстоящее лето.

Согласно данным метеорологов, почти на всей территории страны климатический приход лета произойдёт стремительно. Ещё в лесных массивах Европейской части России будет лежать снег, а столбики термометров уже будут показывать плюс 20-25. Так, в Тверской области уже на майские праздники можно смело идти на пикник. Правда, синоптики всё-таки советуют жителям региона прихватить с собой зонтики. При температуре до плюс 15 в первые дни последнего календарного месяца весны возможны осадки. Дождливо, но жарко будет также июне. Плюс 25-28, юго-западный ветер, грозы – под таким аккомпанементом здесь пройдёт почти весь первый летний месяц.

Аналогичная погода ожидается в Вологодской, Новгородской, Смоленской и Псковской, Ленинградской и Московской областях. С той лишь разницей, что жителям Петербурга и Москвы возможно придётся столкнуться с такой природной стихией как ураган. Впрочем, в Гидрометцентре предупредили, что пока это всего лишь долгосрочный прогноз, который с каждым днём будет корректироваться. В июне выше климатической нормы ожидается в Приволжье, на Урале, в Сибири и Приморском крае.

Самым жарки месяцем лета-2019 в России традиционно станет июль. Солнечная, сухая погода, прежде всего порадует жителей Краснодарского края, Ставрополья и республик Северного Кавказа. Здесь ожидается до плюс 30-35 днём и почти безветренно. Не так жарко, да к тому же ещё с осадками будет в этот же временной период в Крыму. В частности, в Симферополе дневная температура воздуха не поднимется выше плюс 28. В Ялте будет и того меньше – 25-26. Зато в Евпатории ожидается плюс 29-31.

Август порадует своей погодой Северо-Западные и Центральные регионы страны, а также Москву. Так, в столице России почти весь последний месяц прогнозируется плюс 25-27. Хотя без проливных дождей и сильного ветра всё-таки не обойдётся.

Наши предки очень внимательно относились к летним приметам и по ним могли прогнозировать погоду. Так, считалось, что если во время первой июньской грозы долго слышатся раскаты грома – будет затяжное ненастье; если утром пчёлы не летят в поле, а сидят по ульям и гудят – пойдёт сильный дождь; облака при закате солнца сгущаются и становятся темно-свинцового цвета – грянет гроза; обилие ягод в лесу – предвещает холодную зиму.



