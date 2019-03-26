Разведка США получила данные о российских «Посейдонах»

Американская разведка сообщает, что якобы подводные атомные беспилотники «Посейдон» поступят на вооружение в российскую армию не раньше 2027 года. Информацию распространил телеканал CNBC, ссылаясь на источники, знакомые с докладами разведки США.

СМИ при этом сообщает, что даже такие сроки вряд ли помогут США получить подобную разработку, поскольку даже аналогов ее в стране нет. Как сообщает телеканал, речь идет о «российской подлодке, которую трудно засечь и которая выпускает дрон с ядерной боеголовкой, по которому трудно попасть».

«Русские надеются воспользоваться работающей на ядерной энергии автономной подводной машиной с ядерным оружием в качестве ответной меры на удар», – рассказал один из собеседников CNBC.

По его словам, произойдет это в случае, если Россия «будет лишена возможности ответить ядерным оружием времен СССР».

В свою очередь, гендиректор завода «Севмаш» сообщил, что «Посейдоны» будут спущены на воду уже весной этого года.

Напомним, впервые о беспилотнике «Посейдон» рассказал в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин в 2018 году.