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Renault отзывает из России почти 20 тыс. своих автомобилей

Москва, 26.03.2019

Renault отзывает из России более 19 тыс. своих автомобилей.  При этом отмечается, что отзыву подлежат лишь модели Dokker и Duster, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время.

Согласно информации, размещённой на сайте Росстандарта, основная причина такого решения – неправильное размещение уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в процессе сборки на заводе-поставщике.

Также известно, что во всех автомобилях этих моделей будет проверена дата производства вакуумного усилителя тормозов. После чего, по необходимости будет сделала замена. В свою очередь уполномоченные представители изготовителя ЗАО «Рено Россия» уже пообещали, что проинформируют российских владельцев авто о необходимости привести своего «железного коня» в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Наша справка

Renault Group – французская автомобилестроительная корпорация. Штаб-квартира компании расположена в городе Булонь-Бийанкуре, недалеко от Парижа. В настоящее время автомобили Renault поставляются более чем в 100 стран мира, в том числе в Россию.

Renault Dokker – эргономичный и функциональный 5-ти местный автомобиль с самым большим багажным отделением в классе до 3 м³ – практичный, экономичный, адаптированный для России.

Renault Duster – компактный кроссовер, разработанный в техноцентре Renault в Гвианкуре. Впервые был представлен 8 декабря 2009 года под дочерней маркой Dacia для рынков Европы. Позднее были представлены версии под брендом Renault, производимые в России, Бразилии, Индии и Колумбии.

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