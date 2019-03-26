Российская армия получила на вооружение арктические бульдозеры

Как сообщает Минобороны РФ, в арктическую группировку Севера поступили на вооружение специальные бронированные бульдозеры, которые способны работать в условиях крайнего Севера. Об этом сообщает газета «Известие».

К вводу подразделений спецтехники подвигла ведомство спецоперация в Сирии, поскольку техника может не только использоваться в военных действиях, но и использоваться и в мирное время для чистки дорог.

Уточняется, что техника была разработана по заказу Минобороны РФ и по своим главным характеристикам не уступает гражданским образцам.

Главной отличительной особенностью арктического бульдозера является его бронированная поверхность, которая позволяет применять его в боевых действиях. Также в бронированной капсуле с бронестеклами расположено место водителя, 20-милимитровой броней защищен капот бульдозера.

Сама машина весит 20 тонн и способна развивать скорость до 10 км/ч, а также работать при температуре от +45 до –60 градусов.

В целях улучшения защиты на бульдозере предусмотрена установка противокамулятивных решеток и других элементов защиты.

Военные сообщают, что намерены использовать технику для прокладывания дорог, расчистки заносов, которые являются частым явлением для Арктики.