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СМИ сообщают об испытании двух ракет в США

Москва, 26.03.2019

Представитель американской авиабазы Ванденберг подтвердил информацию, появившеюся в СМИ, об испытательном запуске двух ракет.

Об этом сообщает издание The Tribune, ссылаясь на сообщения в соцсетях. Фото с конденсационным следом были выложены в Твиттер на личной странице представителя базы, который пообещал позже обнародовать детали пуска.

Ранее агентство Bloomberg передало информацию о планах Пентагона по тестированию двух противоракет, «оснащенных боеголовками Raytheon». Уточняется, что в ходе испытаний предполагалось проверить степень защищенности от ракет противника.

Напомним, Пентагон заявил, что в августе и ноябре текущего года намерен провести испытания ракет средней дальности, запрещенных ранее в рамках договора между Москвой и Вашингтоном. По словам представителя Минобороны США в случае успешного испытания, новые ракеты могут быть развернуты в течение ближайших полутора лет.

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