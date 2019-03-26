США не будут вводить санкции против «Северного потока-2»

США не будут вводить санкции против трубопровода «Северный поток-2», заявил глава американской торговой палаты Алексис Родзянко. Он уточнил, что вопрос даже не обсуждался в ходе с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

«Нас это и не касается, так как это вопрос геополитический», - пояснил Родзянко, добавив, что наложение санкций «маловероятно, поскольку это невыгодно Франции и Германии, а США не захотят с ними ссориться».

При этом Родзянко уверен, что санкции могут только затормозить трубопровод «Северный поток-2», но не остановить его. Он также подчеркнул, что американский бизнес в большинстве своем выступает за свободную торговлю.

«Мы с конгрессменами встречаемся регулярно и объясняем, как результаты санкций влияют на людей, на бизнес», - добавил Родзянко.

Напомним, вчера конгресс США принял законопроект об ограничении энергопоставок из России в Европу. Документ, по замыслу парламентариев, призван затормозить поставки российского газа на рынок Европы.