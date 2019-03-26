Вход/Регистрация Подписка

Учёные подсчитали, сколько человек умирают от сидячего образа жизни

Москва, 26.03.2019

Британские учёные подчитали, сколько человек умирают из-за сидячего образа жизни. При этом они подчеркнули, что подавляющее большинство жителей той же Великобритании предпочитают проводить своё свободное время сидя или лёжа. Кроме того, многие вынуждены практически весь день находится в офисе, сидя за компьютером.  

Поэтому, как посчитали исследователи, число жертв сидячего образа жизни оказалось огромным. По их данным, от связанных с ним болезней каждый год умирает почти 70 тыс. жителей Великобритании. Таким образом, примерно каждая десятая смерть в Северном Королевстве и в мире в целом оказалась связана с недостаточно высоким уровнем физической активности, передаёт РИА Новости со ссылкой на научные журналы.

При этом отмечается, что малоподвижные люди чаще страдают от таких заболеваний как сахарный диабет, гипертония, болезни сердца, сосудов и суставов, а также других недугов, которые приводят к ранней смерти. Согласно наблюдениям учёных, люди, которые хотя бы 2 часа в день проводят в движении или просто стоят, более поджары, активные и жизнерадостны.

Также они реже страдают от повышенного холестерина в крови, а самое главное – они живут на несколько месяцев дольше. Поэтому, чтобы продлить свою жизнь учёные советуют всем повысить ежедневный уровень физической активности минимум на 30-50%.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Струйный принтер возвращается в офис

    Разбираемся, почему цветная бизнес-печать сегодня доступнее, чем когда-либо

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара пошел на резкий разворот
      Курс доллара пошел на резкий разворот
    2. Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США
      Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США
    3. Курс доллара: такого никто не ожидал
      Курс доллара: такого никто не ожидал
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама