Учёные подсчитали, сколько человек умирают от сидячего образа жизни

Британские учёные подчитали, сколько человек умирают из-за сидячего образа жизни. При этом они подчеркнули, что подавляющее большинство жителей той же Великобритании предпочитают проводить своё свободное время сидя или лёжа. Кроме того, многие вынуждены практически весь день находится в офисе, сидя за компьютером.

Поэтому, как посчитали исследователи, число жертв сидячего образа жизни оказалось огромным. По их данным, от связанных с ним болезней каждый год умирает почти 70 тыс. жителей Великобритании. Таким образом, примерно каждая десятая смерть в Северном Королевстве и в мире в целом оказалась связана с недостаточно высоким уровнем физической активности, передаёт РИА Новости со ссылкой на научные журналы.

При этом отмечается, что малоподвижные люди чаще страдают от таких заболеваний как сахарный диабет, гипертония, болезни сердца, сосудов и суставов, а также других недугов, которые приводят к ранней смерти. Согласно наблюдениям учёных, люди, которые хотя бы 2 часа в день проводят в движении или просто стоят, более поджары, активные и жизнерадостны.

Также они реже страдают от повышенного холестерина в крови, а самое главное – они живут на несколько месяцев дольше. Поэтому, чтобы продлить свою жизнь учёные советуют всем повысить ежедневный уровень физической активности минимум на 30-50%.