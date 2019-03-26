В Кремле прокомментировали решение США признать суверенитет Израиля над Голанами

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы российского лидера Владимира Путина – прокомментировал решение главы Белого дома Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

По мнению представителя Кремля, это очередной необдуманный шаг Вашингтона в сторону нарушения международного права, передаёт РИА Новости.

«Мы очень сожалеем о принятом накануне президентом США решении, – подчеркнул Песков. – Всё это будет имеет самые негативные последствия, как с точки зрения ближневосточного урегулирования, так и с точки зрения общей атмосферы в политическом урегулировании в Сирии».

Ранее подписанную накануне Дональдом Трампом прокламацию по Голанским высотам уже осудили Саудовская Аравия, Сирия, Турция, Египет, ОАЭ, Ливан, Ирак, Лига арабских государств. Кроме того, не поддержали заявление Трампа в Великобритании, Испании и ЕС, а в ООН подчеркнули, что позиция организации по статусу Голан не изменилась.

Напомним, 25 марта 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о признании принадлежности Израилю Голанских высот, расположенных на северо-востоке страны. Как известно, Израиль аннексировал Голаны у Сирии ещё в 1967 году после Шестидневной войны с коалицией арабских стран.