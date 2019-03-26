Вход/Регистрация Подписка

В Кремле прокомментировали решение США признать суверенитет Израиля над Голанами

Москва, 26.03.2019

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы российского лидера Владимира Путина – прокомментировал решение главы Белого дома Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

По мнению представителя Кремля, это очередной необдуманный шаг Вашингтона в сторону нарушения международного права, передаёт РИА Новости.

«Мы очень сожалеем о принятом накануне президентом США решении, – подчеркнул Песков. – Всё это будет имеет самые негативные последствия, как с точки зрения ближневосточного урегулирования, так и с точки зрения общей атмосферы в политическом урегулировании в Сирии».

Ранее подписанную накануне Дональдом Трампом прокламацию по Голанским высотам уже осудили Саудовская Аравия, Сирия, Турция, Египет, ОАЭ, Ливан, Ирак, Лига арабских государств. Кроме того, не поддержали заявление Трампа в Великобритании, Испании и ЕС, а в ООН подчеркнули, что позиция организации по статусу Голан не изменилась.

Напомним, 25 марта 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о признании принадлежности Израилю Голанских высот, расположенных на северо-востоке страны. Как известно, Израиль аннексировал Голаны у Сирии ещё в 1967 году после Шестидневной войны с коалицией арабских стран.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Струйный принтер возвращается в офис

    Разбираемся, почему цветная бизнес-печать сегодня доступнее, чем когда-либо

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара пошел на резкий разворот
      Курс доллара пошел на резкий разворот
    2. Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США
      Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США
    3. Курс доллара: такого никто не ожидал
      Курс доллара: такого никто не ожидал
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама