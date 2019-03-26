В Крыму назвали утопией планы НАТО вернуть полуостров Украине

Ефим Фикс – первый вице-спикер крымского парламента – призвал НАТО не ввязываться в авантюру с созданием международной платформы по возвращению полуострова под юрисдикцию «незалежной».

«Конечно, если им нечем заняться, то ради бога, пусть создают, что хотят, - подчеркнул он. – Нам от этого ни холодно, ни жарко. У нас то никаких проблем нет. А если серьёзно, но это просто пустая трата времени. Не стоит НАТО ввязываться в очередную авантюру киевских властей».

В свою очередь депутат нижней палаты российского парламента от крымского региона Михаил Шеремет считает предложение Киева утопий. При этом он убеждён, что никакой перспективы возвращения Крыма на Украину нет и быть не может, передаёт РИА Новости.

«Главная цель всей этой пропаганды – создание из нашей страны образа врага, основанного на утопических идеях», – отметил депутат.

По его мнению, странам НАТО лучше бы заняться созданием платформ по возрождению стран, в которых они при помощи бомбардировок «насаживали свою демократию». Кроме того, он сравнил НАТО с плесенью, пояснив, что там, где появляются их войска, приходит война.

Ранее стало известно, что глава «самостийной» Пётр Порошенко в интервью местным СМИ заявил, что в настоящее время Украина и НАТО обсуждают создание международной платформы по возращению Крыма в состав «незалежной».