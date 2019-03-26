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В правительстве сообщили, что мешает темпам роста страны

Москва, 26.03.2019

Россия сможет демонстрировать темпы роста наравне с развитыми странами при условии эффективной работы системы контроля и надзора. Об этом рассказал замруководителя аппарата правительства Юрий Любимов в интервью РИА Новости.

Он подтверди, что из-за плохой системы контроля и надзора страна теряет каждый год до 8% роста. «Наша задача — сделать ее, во-первых, честной, это должен быть механизм, который будет понятен и принят как деловым, так и контролирующим сообществом. Во-вторых, нужно сделать эту систему эффективной», —рассказал Любимов.

Он не исключает, что в некоторых областях контрольные функции необходимо увеличивать, но в целом необходимо добиваться снижения рисков. Также чиновник отметил, что физлицо или его компания тратят зачастую слишком много средств для «выполнения бессмысленных требований».

«Предприниматель готов вкладываться в новую технологию, но не может этого сделать, потому что его проверяют по технологиям 70-80-х годов», - продолжил Любимов, чьей команде предстоит не только отменить тысячи устаревших актов и настроить новое регулирование, но и реформировать систему контроля и надзора в стране в целом.

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